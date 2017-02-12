На крестный сход явилось меньше ленинградцев, чем будет уволено в ближайшие месяцы

В Петербурге в воскресенье утром начался крестный ход вокруг Исаакиевского собора - музея, который решили передать Русской православной церкви. По сообщению "Фонтанки", на крестный ход вышли около 500 человек. Среди них есть немногие противники передачи собора РПЦ - их можно отличить по синим ленточкам на одежде.

После завершения Божественной литургии священники и миряне с хоругвями вышли на улицу, чтобы пройти с молитвенным шествием вокруг Исаакиевского собора. Возглавляют колонну клирики прихода, включая ключаря собора ключаря протоиерея Алексия Исаева. Рядом с ним идет депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Также в шествии замечен депутат ЗакСа от "Единой России" Юрий Бочков.

Между тем, более 5 тысяч сотрудников планируют сократить предприятия Санкт-Петербурга в течение ближайших трех месяцев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные городского центра занятости населения. О предстоящих увольнениях центр уведомили более 600 компаний города.

По данным на 10 февраля, 608 компаний и организаций планируют уволить 5214 человек. "Сведения о сокращениях подаются за два месяца, в случае массовых сокращений (от 21 человека) за три месяца. Соответственно, в ближайшие два-три месяца более 5 тыс. человек могут лишиться работы", - уточнил собеседник агентства.

При этом в центре подчеркнули, что эти цифры - не окончательные. И чиновники считают, что они могут быть завышены: "Это (анонс сокращений) не гарантирует того, что все будут уволены. Нередко в процессе реорганизации человек меняет специализацию - например, со ставки администратора переходит на ставку менеджера".

В центре также упирают на то, что в Петербурге высокий уровень занятости и один из самых низких показателей официальной безработицы. Впрочем, специалисты признают, что массовый выход петербуржцев на работу был связан со снижением реальных доходов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Вот вам и "срез" социальной реальности нынешнего Ленинграда, то есть, пардон, Санктъ-Петербурга-с. Пять тысяч - в локаут, зато будет где помолиться безработным о воспослании им трудовых мест. Кстати, святый отче Дмитрий Смирнов, помнится, обещал, что на крестный ход по защите прав РПЦ на Исаакий явится миллион. Но что-то "крестный сход миллиона" ограничился сотнями рабов божьих - причём, дискуссия продолжается и там, раз есть "синеленточники". По всей видимости, обстановка к 2017-му году складывается в колыбели революции даже не как 100 лет назад, а как в 1905-м на момент гапоновского шествия. Вот поувольняют запланированные 5 тысяч - так вполне можно брать Исаакий под Совет Безработных, и оттуда начинать адекватно действовать с частными собственниками, узурпировавшими не только помещения, но и средства производства.

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