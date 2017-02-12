Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Народ Туркмении дисциплинированно переизбирает неофеодализм

Опубликовано 12.02.2017 в разделе комментариев 0

неофеодализм выборы туркмения
Народ Туркмении дисциплинированно переизбирает неофеодализм

В Туркмении активными темпами проходят выборы президента: явка к 11:00 по местному времени (09:00 мск.) составила 51,45%, рапортовал ЦИК республики. Демократическую партию представляет действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, он и считается главным фаворитом. На избирательный участок он пришел с родителями, детьми и внуками, передает ТАСС. 

"На 11:00 местного времени в голосовании по выборам президента Туркмении приняло участие 1 млн 661 тыс. 342 избирателя, или 51,45% от 3 млн 223 тыс. 455 внесенных в списки", - говорится в сообщении. При этом в законодательстве республики отсутствует порог явки избирателей, и выборы будут считаться состоявшимися при любой явке избирателей. 

Бердымухамедов проголосовал в Ашхабаде на избирательном участке 11 в окружении своих близких. Репортаж об этом показали по туркменским телеканалам. Президент выразил уверенность, что выборы пройдут на самом высоком организационном уровне по всей стране. 

Как отмечает "Интерфакс", для Бердымухамедова это уже третьи президентские выборы. В 2007 году, после смерти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, за Бердымухамедова проголосовали 89,23% избирателей. Остальные пять кандидатов тогда набрали от 3,2 до 1,3%. В феврале 2012 года он набрал более 91% голосов. 

Голосование завершится в 19:00 по местному времени (17:00 по Москве). Согласно Избирательному кодексу Туркмении, победителем в выборах считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

На пост президента претендуют 9 человек, трое из которых впервые в истории современной Туркмении выдвинуты политическими партиями. Демократическую партию представляет действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Партию промышленников и предпринимателей представляет председатель правления Акционерного коммерческого банка "Рысгал", депутат Меджлиса (парламента) Бекмырат Аталыев, Аграрную - председатель Марыйского велаятского (областного) комитета этой организации Дурдыгылыч Оразов. Инициативными группами граждан на участие в выборах выдвинуты еще шесть кандидатов: заместитель хякима (главы) Марыйского велаята Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода, депутат Меджлиса Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, генеральный директор производственного объединения "Гарабогазсульфат" Государственного концерна "Туркменхимия" Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Напомним, в сентябре прошлого года в Туркмении была принята новая конституция. По ней, срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет, а также исключен верхний предел возраста кандидата в президенты (ранее он составлял 70 лет). 59-летний Гурбангулы Бердымухамедов находится у власти с 2007 года и был переизбран на второй срок в 2012 году. 

Новости по теме:

Отдавая власть Эрдогану, парламент Турции верует, что его не разгонят...

Преемник Туркменбаши грубо "кинул" "Газпром", продав предназначенный для него газ Китаю



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Похороны героя
Похороны героя
11.02.2017
Владислав Жуковский: "Ольгинская экономика" в РФ. Приписки ВВП
Владислав Жуковский: "Ольгинская экономика" в РФ. ...
11.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Народ Туркмении дисциплинированно переизбирает неофеодализм (0)
На крестный сход явилось меньше ленинградцев, чем будет уволено в ближайшие месяцы (2)
Полицейский террор встретил под Парижем ожесточённое сопротивление (4)
Лидера профсоюза московского метро уволили за интервью (8)
Украинских наркотороговцев требуют вернуть на родину (11)
Выборы еще в сентябре, а в Севастополе уже погнали компромат на и.о.губернатора Овсянникова (1)
На 100-летие Октября нас приедет поздравлять "княгиня Мария" (25)
Пронацистского писателя-антисоветчика Жадана дольше трёх дней в Белоруссии не продержат (5)
Крестный сход за "реституцию" Исаакия, пожалуй, не затмит гапоновщину (4)
Видный украинский военный преступник помер. Сам (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Оборона на Дону и Хопре: теперь - не только против никеля...
Максим Калашников Максим Калашников: "Друзья Путина" Трамп и Ципрас за территориальную целостность Украины
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Сделать фильм "Кровавое воскресенье" и ещё несколько
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Совпадает ? Да! И должен совпадать
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Во имя исторической справедливости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss