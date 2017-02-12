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Московский листок

Групповое изнасилование фельдшерицы в Саратове не состоялось

Опубликовано 12.02.2017 в разделе комментариев 0

регионы медицина саратов
Групповое изнасилование фельдшерицы в Саратове не состоялось

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку-фельдшера в Саратове. После вызова в одну из квартир девушке пришлось запереться в ванной от пятерых мужчин, которые, по ее утверждению, намеревались ее изнасиловать. 

О возбуждении дела ТАСС сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко: "По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям средств массовой информации о незаконном лишении свободы фельдшера скорой медицинской помощи и покушении на ее изнасилование, возбуждено уголовное дело". 

Ситуацию на контроль взял также министр здравоохранения региона. По данным Минздрава, накануне фельдшер "скорой помощи" прибыла в квартиру дома на улице Шелковичной Саратова, откуда поступило сообщение о высоком артериальном давлении у 29-летнего жителя областного центра. В квартире находились пятеро мужчин. Как только фельдшер вошла в квартиру, один из них закрыл за ней дверь и сказал, что не выпустит ее. 

Девушка успела забежать в ванную комнату и там запереться. Из ванной фельдшер вызвала полицию по своему мобильному телефону. Накануне сообщалось, что полиция "приехала вовремя" и задержала нападавших. 

По версии СК, все произошло иначе. Петренко рассказала, что фельдшеру стали угрожать применением насилия, и женщина вышла из ванной комнаты. После этого "двое мужчин стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование". И вот в этот момент прибыли полицейские, предотвратившие преступление. 

"В настоящее время в целях полного и всестороннего расследования данного уголовного дела создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления и сотрудников территориального следственного отдела", - сообщила Петренко. Решается вопрос о задержании виновных.

Напомним, 30 января в Подмосковье разразился "симметричный" скандал, закончившийся ничем, а точнее опровержением обвинений, выдвинутых "пострадавшей". Только тут "изнасилующим" как бы был врач...

Правоохранительные органы Подмосковья задержали врача анестезиолога-реаниматолога ГБУЗ МО «Подольская городская больница № 2», который подозревается в сексуальном насилии над пациенткой, сообщает сайт регионального управления СК.

«Как установлено следствием, в ночь с 04 на 05 января 2017 года подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать ему сопротивление», - говорится в сообщении.

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А врач-то, похоже, и не виноватый вовсе...

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