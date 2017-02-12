Во Франции полицаи тоже насилуют дубинками, но французы протестуют

Порядка 2 тысяч участников протеста вышли в субботу на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде Парижа, требуя "Справедливости для Тео". Протестующие держали в руках плакаты в надписями "Полиция убивает невинных людей" и "Полицейское изнасилование".

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Гнев жителей департамента вызвал инцидент, произошедший на прошлой неделе в Оне-су-Буа. Тогда полицейские остановили на улице молодого человека 22 лет, якобы выкрикнувшего кодовое слово, предупреждающе торговцев наркотиков о приближении стражей порядка. Впоследствии завязалась потасовка между ним и полицейскими.

Как минимум часть насильственных действий над Тео попала в поле зрения камер видеонаблюдения, одна из них зафиксировала сцену, во время которой полицейский совершает «горизонтальный удар дубинкой в ягодицы» жертвы. Медики зафиксировали у него кровотечение в той же области, разрыв сфинктера и «продольное ранение анального канала», сообщили подробности французские СМИ. О том, чтобы показать его медикам, полицейские задумались, только когда доставили его в участок.

В отношении участвовавших в групповом истязании Тео полицейских проводятся проверки, однако вопрос о том, какую они понесут ответственность, остается нерешенным. При этом навестить пострадавшего в больницу явился лично президент Франции Франсуа Олланд.

- Думаю, такая трогательная забота президента Франции о трахнутом в задницу наркоторговце имеет причину в приближающихся президентских выборах, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И хотя сам Олланд не идет позориться на повторные выборы, от его партии есть кандидат по фамилии Хамон, но его рейтинг в том же месте, где недавно побывала дубинска доблестного французского полицейского. И визит Олланда к жертве его же собственной политики навряд ли что-то изменит в лучшую сторону - и беспредел полиции, и экономическая ситуация, вынуждающая молодежь массово идти в криминальные структуры, все это на его совести. Полагаю, что простым французам в равной степени не нравятся и криминальные ублюдки, и борющиеся с ними полицейские-беспредельщики. Марин Ле Пен тут с полными руками козырей - миграция приносит дополнительные социальные проблемы, мигранты пополняют как ряды уличной преступности, так и ряды уличных полицейских, привнося в нравы правоохранителей не всегда гуманные североафриканские традиции. Что скажет Макрон известно только самому Макрону - наверно, что-нибудь умное. Да собственно то же самое, но с либеральной точки зрения - уличная преступность является следствием неудачной экономической политики, а полицейские зверствуют, потому что им мало платят и у них большая нагрузка. В общем, "долго-долго крокодил море синее тушил - пирогами и блинами, и сушеными грибами"...