Асад готов оставить пост президента, если это остановит гражданскую войну

Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности уйти с поста, если это будет необходимо для прекращения гражданской войны в его стране. Об этом он заявил в интервью Yahoo News - как отмечает портал, первом с момента прихода к власти США нового президента Дональда Трампа. Тот провозгласил борьбу с террористами в Сирии главной задачей своей администрации в области безопасности.

Yahoo подчеркивает, что интервью было санкционировано сирийской администрацией, заснято самой пресс-службой президента в Дамаске и после этого не редактировалось.

Асад заявил, что готов покинуть офис, "если народ Сирии не захочет меня видеть". На вопрос о том, как он сделает вывод о наличии в обществе такого консенсуса, Асад ответил: "Вы можете это ощутить, вы можете почувствовать… и если вы захотите это задокументировать, вы можете провести референдум".

Интервью обнародовано незадолго до начала очередного раунда мирных переговоров по сирийскому вопросу: 20 февраля запланировал диалог в Женеве с участием делегаций правительства Сирии и оппозиции. Эти переговоры проходят под эгидой ООН. Еще одна группа переговорщиков собирается в столице Казахстана Астане - там на переговоры по режиму перемирия пригласили восемь сторон, в том числе крупнейших международных игроков: Россию, Турцию, США, Иран.

Политики США традиционно связывают возможность окончить войну в Сирии с уходом президента Башара Асада: против его армии до объявления хрупкого перемирия воевали и террористы, и отряды оппозиции, которая провозглашает себя светской и считается Штатами умеренной. Отдельные отряды оппозиции также поддерживает армия Турции, которая проводит операцию "Щит Евфрата" на севере Сирии, стремясь обезопасить приграничную зону. Действия армии Асада поддерживают российские ВКС.

Война в Сирии продолжается с 2011 года, и тема ухода Асада регулярно, хотя и нечасто, обуждается в СМИ. Волна сообщений о готовящемся уходе и даже о его согласованных между Россией и США условиях поднялась в начале 2016 года: тогда СМИ утверждали, что экс-глава ГРУ Игорь Сергун незадолго до своей кончины доставил в Дамаск письмо от Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда опровергал эти данные.

В конце марта появились сообщения, что США и России гарантировали Асаду убежище за пределами Сирии. В Кремле вновь опровергли подобные договоренности, заявив, что принципиально не вмешиваются в "вопросы самоопределения" других стран.

Отметим, что ровно год назад Асад выступал совсем с другими заявлениями, был твёрд в намерениях остаться президентом и отвоевать у исламистов все территории Сирии, присоединённые к ИГ. Ведь это его слова: "Я поставлен руководить этим народом, а не повиноваться ему"... А 12 февраля 2016-го вот как всё было.

Вскоре после того, как участники Международной группы поддержки Сирии (МГПС) договорились в течение недели обеспечить прекращение огня в пределах всей страны, президент Башар Асад объявил о своих планах отвоевать всю территорию Сирии, значительную часть которой на данный момент контролируют террористы "Исламского государства" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ) и вооруженные представители оппозиции. При этом глава государства признал, что на реализацию его намерений может потребоваться "значительное время", передает AFP.

В разговоре с журналистами Асад отметил, что участие других стран в решении конфликта в Сирии неизбежно приведет к тому, что "на поиск решения понадобится долгое время". При этом он подчеркнул, что его армия постарается вернуть под свой контроль абсолютно всю территорию Сирии "без какого-либо замешательства". Президент Сирии через журналистов также предупредил лидеров стран Ближнего Востока о том, что их вмешательство в конфликт только усугубит ситуацию.

Во время общения с журналистами в Дамаске Асад признал, что поддерживает мирные переговоры по Сирии и прекращение огня, однако, по его словам, это не означает, что режим Асада "перестанет бороться с терроризмом". "Вне зависимости от того, получится у нас это или нет, возвращение всей территории Сирии под наш контроль - это наша конечная цель. Для нас нет никакого смысла отказываться от отдельных регионов страны", - добавил президент.

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