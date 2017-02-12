Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

38 миллионов в год на лечение хронического больного. Ну вы держитесь там...

Опубликовано 12.02.2017 в разделе комментариев 4

медицина здравоохранение лекарства

К нам часто приходят ссылки на петиции. Мы физически не в состоянии даже прочесть все петиции, которые размещены на Change.org, не то что отреагировать хоть как-то. Хотя ребятам из Калифорнии, которые создали этот проект, наверно, надо сказать большое спасибо.

Вопрос в другом - что дальше будет с этими слезами нуждающихся? Не знаем. Вопрос не по адресу.

Вот, к примеру, петиция, мимо которой пройти трудно - человек медленно угасает, ему нужно лекарство, но оно очень дорогое. Реально лекарство для богатых.

Да вот, собственно, сам текст.

Дорогие сограждане и просто добрые, неравнодушные люди! Обращается к вам Аргунова Ирина Алексеевна, жительница Забайкальского Края.

Я - мать Аргунова Дениса, сыну 24 года, он инвалид первой группы, страдает редким заболеванием – пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ).

Консилиумом ведущих специалистов города Санкт-Петербурга Денису назначено лечение  лекарственным препаратом «Экулизумаб» («Солирис»). Но вот уже два года сын ждет лекарство и медленно угасает на моих глазах.

Мы знаем, что имеем право на бесплатное получение этого дорогостоящего препарата. Министерство здравоохранения Забайкальского края отказало нам в его получении. Поэтому в 2016 году мы подали заявление в суд. Решение Забайкальского Краевого суда было вынесено в нашу пользу: «…Обязать Министерство здравоохранения обеспечить Аргунова Д.В. за счёт Забайкальского края лекарственным препаратом «Экулизумаб» («Солирис») на постоянной основе до момента излечения заболевания пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Обязать Министерство финансов профинансировать обеспечение Аргунова Д.В. лекарственным препаратом «Экулизумаб»…».

До настоящего момента Решение Краевого суда не выполнено. Прошло два года, как мы боремся за жизнь и здоровье нашего сына, за лечение, положенное ему по Закону!

За помощью мы обращались в разные инстанции: в Общероссийский народный фронт Уполномоченному по правам человека в Забайкальском крае, территориальный орган Росздравнадзора, в Центральную прокуратуру Забайкальского края, Законодательное собрание Забайкальского края, заместителю председателя  Правительства Забайкальского края, Губернатору Забайкальского края, Уполномоченному по правам человека Российской Федерации…

Все обращения возвращаются в Министерство здравоохранения Забайкальского края с просьбой разобраться на месте. Министерство здравоохранения нам отвечает: «…Исполнение бюджета Забайкальского края осуществляется в условиях значительного бюджетного дефицита, высокой долговой нагрузки и недостаточности средств для исполнения первоочередных социальных обязательств…».

Получается, что лечить моего сына – это не первоочередное обязательство государства?!

А между тем, состояние Дениса ухудшается с каждым днём. В настоящее время он находится в Краевой клинической больнице города Читы, ему делают переливание крови.

Вот пузырек с этим лекартством.

Маленький такой, всего 30 миллилитров. А стоит он почти 6 тысяч евро. Да-да - 5950 евро или 404 000 тысячи рублей. Первый курс 10 пузырьков, потом по 6 штук в месяц. В общем, лекарство для олигархов. 

Вообще фарминдустрия - это очень большой бизнес, ничуть не меньше, чем наркоторговля или торговля оружием, но только совершенно легальный. Лекарства стоят дорого, и чем дальше, тем дороже. Ничего удивительного - они происходят, по сути, от одного корня, и когда-то всем известные страшные наркотики не только были синтезированы в лабораториях всемирно известных фарацевтических компаний, но продавались в аптеках наряду с лекарствами.

А откуда появилась отечественная, советская фармацевтическая промышленность?

Да вот от этого нежелания молодого советского государства платить бешеные деньги упырям от мировой фармацевтики за лечение трудящихся. Лекарств новой советской медицине требовалось много, и если бы за них платили мировым монополиям, то все совесткое здравоохранение просто обанкротилось бы в одночасье.

Вот остаткам этой советской фармацевтической промышленности мы и обязаны тем, что пока что не платим за обычные лекарства невероятные деньги. Но сейчас эта промышленность, долгое время бывшая в загоне, стала объектом пристального внимания как отечественных, так и западных компаний, она уже практически вся частная - думаю, цены вырастут. Они уже выросли, но это далеко не предел.

Ну а с необычными, редкими препаратами - беда уже сейчас. Один из примеров - выше. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия - заболевание редкое, и разработка лекарства от нее по силам только крупной, богатой компании, в нашем случае Alexion (Cheshire, Conn.). По состоянию на конец 2011 г. являлся самым дорогим лекарственным препаратом в мире.

Но в принципе этот препарат относится к моноклональным антителам, так сказать, "последнему писку" в фармакологии, и к сожалению, у нас об этом можно разве что прочитать в иностранных медицинских журналах.

Хотя вот, на руках у меня коммерческое предложение китайской компании, которая готова передать российскому партнеру полную технологию для ряда высококлассных препаратов моноклональных антител, в том числе и дженериковый экулизумаб. На условиях партнерства, при инвестициях "50Х50". Не спрашивайте, почему именно у меня и откуда. Но в России - не интересно. Потому что министр Скворцова - не нарком Семашко, при всем уважении. Перед ней не стоит задача создать одновременно и доступную, и современную медицинскую помощь для всех. А для некоторых, которым по карману заплатить и 38 миллионов в год, отечественные моноклональные антитела не нужны, на их век и импортных хватит - тем более, что, да, скорее всего импортный препарат будет лучше.

Но на одного больного придется потратить 38 миллионов рублей в год - то есть лечение всего нескольких таких больных сопоставимо с расходами на запуск производства этих препаратов в России. Но зачем вводить в расход бюджет, если можно вообще ничего никому не платить?

На сегодня в Петербурге есть небольшая компания, производящая препараты на основе моноклональных антител - с 2014 года, производит всего два наименования. Для сравнения: первый подобный препарат получен в мире в 1986 году, в Китае - 2006 год, у нас - с 2015 всего два препарата ограниченным объемом. Вот такие темпы прогресса в отрасли.

Шансы на получение денег для конкретного больного Аргунова - прямо скажем, не велики. Распространенность пароксизмальной ночной гемоглобинурии - от 1 до 9 человек на миллион. То есть в России с населением в 145 миллионов одновременно болеет от 145 до 1400 человек. Большинство из них обречены, поскольку у большинства нет денег на самое дорогое в мире лекарство, а производства отечественного аналога ни один из них не дождется. 

Это капитализм. Невидимая рука рынка держит за горло очень крепко.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
и к бабке не ходи вылечим
макробий написал 12.02.2017 17:46
Пошли коменты в пользу капитала.
Сейчас прослушал вводную лекцию о том, как стать богатым. Говорил мОлодец много и пообещал, что если купите мой курс, то деньги посыплются не в карман, а в мешки. Купят ведь! Очень полезный у него бизнес по вешанию на уши лапши за деньги ушастиков.
Я тоже предложу. Платите мне деньги, я с Трампом буду договариваться по прямому телефону. Раньше петю из Вашингтона лечили, сегодня маню туда направим. Трамп поможет, больше некому.
Ответить
Видимый хрен социализма вместо невидимой руки !?
Сашка Дзюба написал 12.02.2017 17:26
При социализме это даже не обсуждалось.
Звонит Петя из Вашингтона Васе в Твери, и говорит мой папа слепнет, тот в ответ приезжай с папой, вылечим у СсСр.
Петя Васе открытым текстом, спасибо , но мой папе слепнет, а не умом тронулся!
И как всегда, а вы где деньги возьмете придя к власти!?
Или при вас, при не каптилистах, будет как в СсСр, вот вам ребята таблетка аспирина, разломите пополам и принимайте от поноса и от триппера!?
Ответить
(без названия)
Пофигист 110 написал 12.02.2017 17:24
Всех кого банили , присоединяйтесь.Сайт находится на содержании американских спецслужб.Барану админу и его холуям. Не умеете банить, тогда отсо/сите у пофигиста-бездари, клоуны и политические проститутки. У меня номеров для смены ника хватит до конца жизни идиота-владельца этого сайта.Пока полностью не снимите баны с моих ников и ip будите каждый день захлебываться моей спер/мой.
Ответить
добрые люди это
нищие люди написал 12.02.2017 17:09
а равнодушные это богатые люди .
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Во Франции полицаи тоже насилуют дубинками, но французы протестуют
Во Франции полицаи тоже насилуют дубинками, но фра...
12.02.2017
38 миллионов в год на лечение хронического больного. Ну вы держитесь там...
38 миллионов в год на лечение хронического больног...
12.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
38 миллионов в год на лечение хронического больного. Ну вы держитесь там... (4)
Во Франции полицаи тоже насилуют дубинками, но французы протестуют (2)
Асад готов оставить пост президента, если это остановит гражданскую войну (0)
Групповое изнасилование фельдшерицы в Саратове не состоялось (0)
Народ Туркмении дисциплинированно переизбирает неофеодализм (0)
На крестный сход явилось меньше ленинградцев, чем будет уволено в ближайшие месяцы (11)
Полицейский террор встретил под Парижем ожесточённое сопротивление (4)
Лидера профсоюза московского метро уволили за интервью (9)
Украинских наркотороговцев требуют вернуть на родину (13)
Выборы еще в сентябре, а в Севастополе уже погнали компромат на и.о.губернатора Овсянникова (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Оборона на Дону и Хопре: теперь - не только против никеля...
Максим Калашников Максим Калашников: "Друзья Путина" Трамп и Ципрас за территориальную целостность Украины
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Сделать фильм "Кровавое воскресенье" и ещё несколько
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Совпадает ? Да! И должен совпадать
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Во имя исторической справедливости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss