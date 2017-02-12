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Московский листок

Минус один Штайнмайер: президент Германии сменился, а канцлер навряд ли...

Опубликовано 12.02.2017 в разделе комментариев 0

Минус один Штайнмайер: президент Германии сменился, а канцлер навряд ли...

Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии, один из самых популярных и харизматичных немецких политиков Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны.

Штайнмайер получил 931 голос, всего же было подано 1239 действительных бюллетеней. Единственная интрига заключалась в том, с каким именно перевесом победит Штайнмайер, выдвинутый правящей "большой коалицией".

Для 61-летнего Штайнмайера это завершение политической карьеры - у президента Германии вообще почти нет реальных полномочий. Не случайно сатирическая партия под названием "ПАРТИЯ", которая получила 1 место в Европарламете, выдвинула знаковую альтернативу Штайнмайеру. Ее лидер, сатирик Мартин Зоннеборн при поддержке Пиратской патрии выдвинул в президенты своего 79-летнего отца: его кандидат "находится в наиболее подходящем для президента возрасте", "обладает хорошими манерами", а еще у него есть темный костюм, который "будет гармонировать с Ангелой Меркель". Кроме того, синекура даст Энгельберту Зоннеборну возможность "устраивать небольшие летние каникулы и ездить в страны, какие захочет".

А для Ангелы Меркель - минус один возможный соперник за пост канцлера, который она занимает с 2005 года.



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