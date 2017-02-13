Сретение двух святых отцов на пешеходном переходе

ДТП с участием двух священнослужителей произошло во Владимире, сидевший за рулем внедорожника Land Cruiser священник сбил своего коллегу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя пресс-службы областного управления МВД Андрей Тутуев: "11 февраля около 07:35 мск в районе перекрестка улиц Горького и Гастелло произошло ДТП, в результате которого священник, сидевший за рулем Land Cruiser, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован".

Пострадавший мужчина также является священником. Оба участника ДТП служат во Владимире.

"Святые отцы", как известно, тоже люди, и с ними тоже всякое случается. Но я не о том, что слишком уж часто в последнее время случаются с "отцами" все больше истории неприличные. И даже не о том, прилично ли "слуге божьему" передвигаться по небогатому Владимиру на автомобиле за два с половиной миллиона, когда можно купить что-то поскромнее, а деньги раздать бедным, как учил Хистос: "Пойди, продай имение твое и раздай нищим" (Матф. 19, 21) Передвигался же, как изложено в писании, Иисус пешком, даже по воде. Или в виде исключения на осле.

Но я совсем не об этом.

Я о вероятности. Например, какова вероятность того, что шахматный гроссмейстер собьет на автомобиле другого гроссмейстера? Подозреваю, что очень невеликая вероятность будет у такого события. А вот вероятность того, что инженер или предприниматель собьет своего коллегу - существенно выше, потому что в природе предприниматели и инженеры намного чаще встречаются, нежели гроссмейстеры.

А сколько ж у нас теперь попов, если в городе с населением 354 827 человек реализовалась вероятность такого события, как столкновение двух "служителей культа"?

Согласно сведениям, приведённым в докладе патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе, в начале 2011 года в Русской православной церкви служило 30 430 священников и 3765 диаконов. Это не говоря о том, что в РПЦ имеется 804 монастыря. Одних епископов - 337 человек.

Естественно, если такое войско, сопоставимое с численностью ограниченого контингента советских войск в Афганистане, станет нарушать правила дорожного движения, вероятность попадания под колеса "святых отцов" будет весьма значительной.

Вопрос в другом - надо ли нам иметь такую армию "слуг божьих"? Это ж ведь я только одну конфессию беру, пусть и самую, наверно, многочисленную в отечестве. Хотя, полагаю, мусульманского духовенства если и меньше, то не намного. А есть и христиане иных конфессий, и иудеи, и буддисты... А если каждого еще посадить на "Ленд-Крузер", так не напасешься денег-то...

В 1914 году по официальным данным обер-прокурора Синода общее число представителей белого духовенства и церковнослужителей (протоиереев, священников, дьяконов и псаломщиков) составило 112 629 человек. В России также действовали 1 025 монастырей и общин. То есть вполне сопоставимые числа - в статистике патриарха Кирилла не учитывалось низшее духовенство (псаломщики, алтарники и др.). По числу же монастырей - тоже самое, если добавим 203 подворья и 65 скитов, 16 мужских и 9 женских обителей РПЦЗ.

Однако ж давайте сравним территорию Российской империи, куда, помимо отвалившихся в 1992 году республик СССР, входили еще Финляндия, Польша и обширные территории на Дальнем востоке, отошедшие позже Китаю. Не будет преувеличением сказать, что по численности населения нынешняя Росфедерация раза в два уступает самой же себе в границах до 1917 года.

Это что ж выходит, у нас численность духовенства разного рода куда выше, чем в Российской империи, если брать в пропорции?

А нам оно столько надо?

Реальное число воцерковленных прихожан РПЦ, думаю, раз в 10 меньше, чем в Российской империи. Точных данных нет, но можно оценить приблизительно. Скажем, в крещенских купаниях по всей России приняли участие более 1,8 млн человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Здесь все подсчитано точно. Но, разумеется, не обязательно все верующие лезут в прорубь на Крещение.

Но тут нам помогает очень достоверный опрос РИА Новости.

Окунались ли вы в купель во время Крещенских купаний? 8.3% - Да, делаю это каждый год 3.3% - Окунулся в первый раз - понравилось 85.1% - Нет, боюсь замерзнуть 3.2% - Впервые попробовал, больше не буду То есть 1,8 миллиона принявших участие в крещенских купаниях - это приблизительно 15% от общего числа верующих, среди которых проводился опрос (на самом деле часть купвшихся вовсе не были верующими, но пренебрежем этой поправкой). И получается, что в России порядка 12 миллионов православных верующих. Или тех, кто себя идентифицирует как православного. А это во много раз меньше, чем в дореволюционную эпоху. Зачем нам столько "служителей культа"? Если поверить, что церковь живет на пожертвования прихожан, прикиньте сами, сколько денег должен оставлять "на храм" каждый прихожанин, чтобы пересадить всех "слуг божьих" на "Ленд-Крузеры"? Но ведь РПЦ тратит не только на транспортные средства для клира, у нее куда более масштабные расходы - по всей стране идет церковное строительство, в каждой яме, которая осталась после стоявшей когда-то на этом месте церкви, воздвигается новое сооружение, как правило, куда больше прежнего. Но те то храмы возводились сотни лет, а тут всего за два десятилетия. Знаменитые соборы прошлого по причине скудости бюджета порой строились столетиями, как собор святого Витта в Праге. А у нас сейчас в каждом областном центре как на дрожжах возникают такие сооружения, что рядом с ними жалкие поделки средневековья просто ничто. Откуда? С каких шишей? Ясно ведь, что или прямо, или обходными маневрами, но на это идут государственные деньги. Это нормально, что как в какие-то древние времена огромные государственные средства тратятся на культовые цели, очевидным образом разоряя это государство? А это уже не вера в чистом виде - это большой бизнес, плохо сочетающийся со словами Христа: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут” (Матф.6:19-20). В 1913 году доход православных монастырей и архиерейских домов составил 89,5 млн рублей, а расходы — 23 млн рублей. В 1913 году курс рубля по отношению к доллару был 1,94 рубля за доллар САСШ. Между 1913 и 2016 доллар подешевел в 23.45 раза. Получается годовой доход церкви в нынешних долларах больше миллиарда, в рублях - 60 миллиардов. Причем 75 процентов этой суммы - чистый доход. Но при царе церковь была государственной, клирики получали жалованье. А сейчас, когда церковь формально отделена от государства? В общем, очень простой вопрос - нужна ли нам такая огромная, затратная, никому не подотчетная православная церковь? Церковь - корпорация, живущая за счет государства, то есть за наш с вами счет, и живущая куда лучше, чем среднестатистические граждане. В Европе, кстати, этим вопросом задавались еще во времена Лютера, что и привело к Реформации. А Россия реформацию как-то проскочила... Может, пора уже и наверстывать? Не влезая даже в вероучительные и сугубо таинственные вопросы - только и исключительно касаемо церковной кассы, церковных имуществ и распределения доходов внутри церкви и вовне. Кстати, лучше всего, если инициатива будет исходить от самой церкви или от какой-то ее части. А иначе вскоре мы столкнемся с тем же, с чем Тибет с наступлением нового времени, когда чуть ли не каждый третий мужчина был ламой, а общественное производство никак не могло потянуть такую надстройку из "святых людей".