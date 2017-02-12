Пока буржуи из Московского метро увольняют профсоюзного лидера Гостева, в депо кончились запчасти

В профсоюзе работников московского метрополитена заявили о серьезной нехватке запасных частей для обслуживания вагонов поездов. Зампредседателя профсоюза Василий Шеляков в интервью радио "Говорит Москва" рассказал, что иногда вагоны "чинят" с помощью проволоки. Работники не говорят об этом из опасений быть уволенными, утверждает он.

"Во многих депо сейчас нехватка запчастей, людям нечем проводить качественный ремонт. При этом бастовать никто не будет - люди запуганы, у них ипотеки, кредиты, и руководство этим пользуется", - заявил Шеляков.

В пресс-службе метрополитена АГН "Москва" назвали сообщения СМИ о ремонте вагонов проволокой не соответствующими действительности. "Данными провокационными сообщениями эти издания вводят общественность в заблуждение и наносят репутационный вред крупнейшему транспортному предприятию столицы".

В сообщении АГН не уточняется, комментировали ли в пресс-службе данные о нехватке запчастей для ремонта.

"Радио Свобода" напоминает, что о дефиците запчастей в профсоюзе работников столичного метро заявляли еще в июле прошлого года. Тогда об этом говорил глава профсоюза Николай Гостев - в начале февраля его уволили с этого поста.

Гостев сообщал не только о сложностях с ремонтом. Он также утверждал, что руководство метро скрывает информацию о большинстве аварий, происходящих из-за устаревшего оборудования советских времен.

Отсутствие запчастей он объяснял желанием сократить расходы.

Московским метрополитеном ежедневно пользуются около 6,5 млн человек.

Напомним, недостача запчастей как очередная информационная бомба стала достоянием СМИ сразу же после скандала, разыгравшегося по вине буржуа-работодателя - уволили председателя профсоюза Московского метрополитена Николая Гостева.

На следующий день президент Конфедерации труда России (КТР), член президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Борис Кравченко выразил несогласие в связи с увольнением главы профсоюза Московского метрополитена Николая Гостева. По мнению Кравченко, Гостев был уволен за то, что давал интервью СМИ.

"Мы выражаем решительный протест в связи с увольнением председателя профсоюза Московского метрополитена Николая Гостева и считаем его абсолютно незаконным", - заявил Кравченко ТАСС.

По его словам, формальным основанием для увольнения стало то, что Гостев давал интервью средствам массовой информации. "Правила внутреннего распорядка Московского метрополитена запрещают работникам давать интервью по вопросам производственной деятельности без согласования со службой коммуникации. Но такое требование нарушает конституционные права граждан, а кроме того, Гостев давал интервью в качестве избранного лидера профсоюза и увольнение за это - грубое нарушение прав профсоюзов", - считает глава КТР.

Кравченко заверил, что приказ об увольнении Гостева будет обжалован в суде. "Этот приказ будет обжалован в суде, а профсоюз Московского метрополитена готовится к коллективным действиям в защиту своего председателя", - проинформировал президент КТР.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен", в настоящее время Гостев возглавляет "альтернативный профсоюз работников метро, который насчитывает всего 30 человек, в то время как в официальном профсоюзе состоят 40 тысяч работников подземки". "Гостев работал машинистом в электродепо "Владыкино". Он уволен за неоднократное нарушение трудовой дисциплины", - сказал собеседник агентства.

Напомним, два из трех оснований для увольнения машиниста, председателя профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николая Гостева — интервью «БФМ.РУ» и Life о ЧП в столичной подземке.

Приказ об увольнении № 23/л был подписан 6 февраля.

C приказом профсоюз не согласен. Коллеги Николая считают это репрессиями за активное отстаивание профсоюзной организацией прав работников метро. Оба интервью произошли после митинга 2 апреля 2016 года. Тогда профсоюз провел массовую акцию после пожара на станции «Новые Черемушки» и давки на «Тульской». Итогом акции стало удовлетворение одного из ключевых требований профсоюза ГУП «Московский метрополитен» — приостановления реорганизации на московском метро. Однако возникло и давление на активистов профсоюза.

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