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Московский листок

Частный вертолет упал в Телецкое озеро

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 0

Частный вертолет упал в Телецкое озеро

Борт Robinson R-66 под управлением пилота Дмитрия Ракитского упал в Телецкое озеро республики Горный Алтай. По предварительным данным, на борту находилось пять человек. Это не был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования. Список лиц, находившихся на борту: Ракитский Дмитрий - пилот, Ракитская Елена, Банных Анатолий, Козинцева Мария, Вореводин Глеб.

9 января 2009 года вертолёт Ми-171, на котором был тогдашний вице-премьер республики Горный Алтай Анатолий Банных и другие охотники, разбился в горах на юге Алтая. 7 из 11 находившихся на борту человек погибли, в том числе полномочный представитель Президента в Государственной Думе Александр Косопкин. 2 марта 2009 года Анатолий Банных сообщил, что ушёл в отставку.

Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших лётчиков России.

Место падения уже обнаружено - это мыс Кокши. Однако в связи с тем, что местность трудноступная, поиски там начнутся только утром.



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