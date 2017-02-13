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Московский листок

Ничего нельзя!

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 0

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Ничего нельзя!

В Севастополе предписано убрать до 1 марта недавно установленную памятную доску Владимиру Высоцкому на фасаде Матросского клуба. Дата определена в постановлении Управления охраны объектов культурного наследия Правительства Севастополя. Причём, самому Матросскому клубу грозят штрафы: как должностным лицам учреждения, так и балансодержателю – Драматическому театру имени Лавренёва.

Позиция властей озвучена: "В данном случае была нарушена последовательность. Сначала нужно было соблюсти процедуры, потом – открыть доску".

Что касается процедуры, то ее в четко прописанном виде нет. В 1961 году Высоцкий сыграл роль в фильме «Увольнение на берег», съемки которого проходили в Севастополе, а в 1976-м – дал концерт в Матросском клубе. Поэтому доску и решили установить на этом здании. Активисты получили письмо с согласием командования Черноморским флотом, но, как оказалось, этого было недостаточно. 

Активисты утверждют, что 2 года ходили по разным кабинетам, но так ничего внятного и не услыхали. Что скорее обычно для Севастополя, где даже чтобы узаконить свое жилище люди порой тратят годы. 

Но дело в другом. Администрация города, судя по всему, совсем не против, чтобы увековечить где-то память Высоцкого, тем более активисты много и не требуют - небольшую памятную доску. Но - есть порядок, которого как бы еще толком нет, но нарушать его нельзя. И вот хотя порядка установки памятников еще нет, зато порядок сноса нежелательных монументов, видимо, имеется.

Что-то подсказывает, что память Высоцкого будет ликвидирована четко и в срок.

Чего ж говорить тогда о «прогулке оппозиции» в Москве, к которой власти относятся совсем не так благодушно, как к давно умершему поэту-бунтарю. 

Полицейские задержали 17 участников (активисты утверждают, что задержанных было заметно больше) акции в поддержку оппозиционного активиста Марка Гальперина, которая проходила на Васильевском спуске в Москве. 

Напомним, 9 февраля Гальперин был арестован на десять суток по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Неповиновение, видимо, заключалось в том, что когда к нему ломились с обыском, он выпрыгнул в окно, но неудачно. Кто бы спорил! Если к тебе в семь утра кто-то ломится с криком "Открывай, сука, а то дверь вынесем!", то это законное требование полиции, а не то, что вы подумали.

Но вот соратники арестованного решили посвятить еженедельную «прогулку оппозиции» аресту Гальперина. Однако во время фотографирования один из участников акции достал плакат. К активистам тут же подошли «три десятка» сотрудников полиции и ОМОНа и начали задержания. При этом человека с плакатом среди задержанных почему-то не оказалось.  

Был составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения шествия или митинга) и задержанных отпустили.

По большому счету, инцидент не стоил бы выеденного яйца и даже писать не стоило, если бы не одно "толстое обстоятельство" - теперь административный протокол грозит при повторении нарушения грозит уже не штрафом, а лишением свободы до 5 лет. Первый осужденный Ильдар Дадин уже досиживает срок, а Гальперин по всему видно кандидат на следующую отсидку по этой статье.

Тут уже любое, даже самое пустяковое задержание оппозиционного активиста становится событием - неровен час, пойдет по этапу следом за Дадиным. Только что Конституционный суд подтвердил - сажать не пересажать.

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Дадина... за 5 месяцев до окончания срока заключения

По существу, любой, даже самый мизерный протест теперь - событие, способное стать сенсацией. Даже если театральные работники выйдут на пикет против разрушения памятной доски высоцкому в Севастополе, а их вздумают похватать за нарушение правил или неповиновение - это тоже станет политическим событием. Потому что грозит новыми политическими процессами и новыми политзеками.

Нет, я понимаю, что депутаты, которых нам накидали как тумаков на свадьбе, краев не видят и мало, что соображают. Я понимаю, что Совет федерации штампует практически все, что поступает из Думы. Но президент-то, человек с юридическим образованием и довольно-таки развитым здравым смыслом - он же все это подписывает! Не может же быть, чтоб не читал! Ведь такое могут на подпись подсунуть... Да ведь уже и подсовывают. 

А потом удивляется, наверно: "Я ж такой хороший, Крым вот присоединил..."

Или может правда, если б ушел после второго срока, вошел бы в историю как сугубо позитивный персонаж? Вот не стоит пересиживать, нигде не стоит.

А.Б.



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