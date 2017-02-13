Возродить бы традицию коммунистических субботников

Чем Советская Власть была так притягательна для одних и так ненавидима другими?

Было бы большим невежеством утверждать, что инициаторами народных советов были большевики. Первым таким советом была Парижская Коммуна. Вновь Советы показали себя могучей силой во время Первой Русской Революции 1905 года. Ну и давайте не забывать про опыт израильских кибуцев, по крайней мере, коммунистических.

Так что это не только концепция - но и практика и суть её заключается в народном самоуправлении. Более конкретно - в народном управлении предприятиями, прежде всего.

Вот почему лозунг "Вся Власть - Советам!" до сих пор вызывает такой ужас и ненависть у капиталистов.

Почему я сейчас об пишу?

Прежде всего потому, что идея, а точнее - концепция коммуны и коммунистического управления не только не изжила себя, но и стала особенно актуальной сейчас, когда народ не платит пока только за право дышать воздухом.

Коммуна - добровольное объединение граждан на основе равенства, взаимопомощи и ротации, как принципа самоорганизации, могла бы решить многие серьёзные проблемы для простых граждан.

Например, почему бы не возродить традицию коммунистических субботников?

Ведь народ стонет от платы за ЖКХ и при этом жалуется на скверное состояние того, за что платит огромные, особенно для неработающих, деньги. Ну так почему не возродить добрую советскую традицию коммунистических субботников - самим заняться благоустройством своего двора, улицы, города? И тогда жители домов, объединённых общим делом, смогут отказаться от услуг ЖКХ и их непосильных налогов.

Аналогичный метод можно использовать в любой, ну или почти в любой сфере.

Коммуна не отменяет капитализм. Она лишь открывает путь к честному состязанию между капитализмом и коммунизмом. Хотя, едва ли такое честное состязание возможно.

Коммунизм пытались уничтожить и во время Второй Мировой Войны и все годы после неё. И в конце-концов, Коммунизм проиграл не по экономичесим причинам, как любят утверждать нео-либералы. Просто у нео-власовых были более благоприятные условия и больше удачи, чем у их предшественников.

От редакции: К сожалению, честного соревнования капитализм не допустит. Вот пример - ЖКХ. Сейчас по всей России идет снос многоквартирных домов, построенных жильцами в складчину.

А ведь казалось бы, все так просто - брался участок по застройку, оформленный честь по чести, но на нем строился не особняк с двумя бассейнами, а нормальное жилье на несколько семей. По сути - соседская община, коммуна.

Государству бы радоваться - люди сами, своими силами и на свои деньги решают проблему жилья.

Но ведь система ЖКХ - это вроде нефтяной скважины, только "нефть" в которой не кончается, потому что роль "нефти" берут на себя люди, из кармана которых выкачивается не "черное золото", а прямо деньги, в чистом отмытом виде. Разве буржуазное государство потерпит конкурента в таком прибыльном бизнесе?

И такие многоквартирные дома стали сносить по чисто формальным основаниям, а суды естественно берут сторону властей. Это вам не горбачевские времена, когда строились МЖК, теперь вместо коммуны власти предлагают только ипотеку.

Попробуйте организавать колхоз или даже просто артель - вас еще и посадят, найдут за что. Это очень просто. Потому что единственно возможная коммуна в современной России - это лагерная зона.

А по-хорошему договориться с буржуазным государством не получается.

А.Б.