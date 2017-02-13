Игиловцы продолжают шантажировать цивилизацию уничтожением памятников истории в Пальмире

В Минобороны РФ предполагают, что боевики "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка; ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) свозят в Пальмиру взрывчатку, чтобы перед отступлением на фоне подхода сирийской армии максимально разрушить остающиеся памятники древнего города. При этом данные о разрушении нескольких уникальных архитектурных памятников, появившиеся еще в январе, подтвердились в результате разведки при помощи беспилотника.

В Минобороны РФ обратили внимание на активизировавшееся в последнее время движение грузовиков ИГ в районе Пальмиры, которое может указывать на доставку в город взрывчатки. "На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением", - говорится в сообщении оборонного ведомства, которое цитирует ТАСС.

Кроме того, Минобороны РФ на своем канале на YouTube опубликовало видео, подтверждающее, что террористы разрушили известные архитектурные памятники древней Пальмиры - римский театр и тетрапилон, о чем стало известно еще в январе 2017 года. В сообщении ведомства уточняется, что нанесенный ущерб зафиксировал российский беспилотник в ходе мониторинга города Тадмор (провинция Хомс) и прилегающих районов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Вот в чём я с самого начала Сирийской кампании был несогласен с Максимом Калашниковым, так вот именно в этом пункте, культурном. Можно и нужно, наверное, видеть ближайшие проблемы, Донбасс, "ленинопад" в тех, украинских краях, но быть равнодушными к такого рода радикальному вандализму нам, уроженцам СССР, невозможно. Исламисты делают это об бессилья и отчаяния, а вовсе не из каких-то религиозных "священных-джихадных" мотивов: ладно там, какие-то музейные идолы и божества, разбитые молотом, но архитектура-то, светские места, такие, как Тетрапилон, не несут никакой религиозной нагрузки, а уничтожают их, теперь и это. Гнусный, мелкий идеологически - но шантаж. На который нужно, конечно же, отвечать с позиций всей цивилизации, и мы бы, коммунисты, выжигали эту нечисть гораздо ударнее, чем это делает нынешнее буржуазное правительство РФ (столь безоговорочно поддержанный ею Асад, кстати, постепенно сдаётся). И вот это- классический интернациональный долг, благороднейшее дело. Причём не так важно, где происходит вандализм - увидели такое, послали дальавицацию, и выжгли там всё живое напалмом, а вот колонны пусть стоят. Или нейтронная бомба есть ещё, для таких целей подходящая.

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