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Московский листок

Новгородский губернатор Митин объявил об отставке

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 1

Новгородский губернатор Митин объявил об отставке

Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий, передает ТАСС. «В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора», – заявил губернатор на пресс-конференции.

По словам Митина, он покидает должность по собственному желанию и уже попросил главу государства о новом месте работы.

Сергей Митин являлся губернатором Новогородской области более девяти лет. Ранее он занимал должность заместителя министра сельского хозяйства.

Ранее газета «Ведомости» сообщала о грядущей отставке пяти губернаторов, среди которых был и Митин. 6 февраля о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Спустя день в отставку подал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Пахом написал 13.02.2017 11:23
Либо тонем?
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