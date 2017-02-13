Новгородский губернатор Митин объявил об отставке

Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий, передает ТАСС. «В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора», – заявил губернатор на пресс-конференции.

По словам Митина, он покидает должность по собственному желанию и уже попросил главу государства о новом месте работы.

Сергей Митин являлся губернатором Новогородской области более девяти лет. Ранее он занимал должность заместителя министра сельского хозяйства.

Ранее газета «Ведомости» сообщала о грядущей отставке пяти губернаторов, среди которых был и Митин. 6 февраля о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Спустя день в отставку подал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.