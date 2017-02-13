И губернатор Новгородский вычищен "по собственному": коррупционные риски подрасшатали "вертикаль"...

Губернатор Новгородской области Сергей Митин, как и ожидалось, заявил о досрочной отставке. На встрече с журналистами в Великом Новгороде в понедельник, 13 февраля, чиновник также рассказал, что не собирается участвовать в выборах губернатора в 2017 году, сообщает "Интерфакс".

Сергей Митин отметил, что руководил областью длительный срок и она стала для него родным краем. Он сообщил, что уходит с должности по собственному желанию и уже попросил главу государства о новом месте работы.

65-летний Митин возглавлял Новгородскую область более девяти лет. О его отставке пресса узнала заранее. На прошлой неделе газета "Ведомости" написала, что в отставку могут подать руководители нескольких регионов. Источники издания, в частности, называли Сергея Митина, Александра Худилайнена из Карелии, Олега Ковалева из Рязанской области, Евгения Куйвашева из Свердловской области, Виктора Басаргина из Пермского края, губернатора Бурятии Вячеслава Наговицына, а также Павла Конькова, возглавляющего Ивановскую область.

На прошлой неделе подали в отставку Виктор Басаргин и Вячеслав Наговицын.

Ранее СМИ писали об огромных долгах Новгородской области, которая стала первым российским регионом, допустившим технический дефолт. Отмечалось, что область испытывает серьезные трудности в системе ЖКХ. Кроме того, в отношении новгородских руководителей разных уровней правоохранительные органы проводят проверки и ведут следствие по делам о коррупции.

Начиная с 2015 года новгородцы активно продвигали в интернете сбор подписей за отставку губернатора. Местные жители обращали внимание на "авторитарный стиль управления областью" Митина и "приписки" в отчетах на фоне растущей безработицы и падения уровня жизни населения.

Сергей Митин в 1995-1997 годах был депутатом Государственной думы, затем занимал пост заместителя министра экономики и заместителя министра промышленности, науки и технологий. Возглавлял департамент промышленности в Министерстве промышленности и энергетики, был заместителем министра сельского хозяйства.

3 августа 2007 года президент России Владимир Путин указом "О досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области" назначил Митина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, удовлетворив прошение о досрочной отставке Михаила Прусака, руководившего регионом с 1991 года. 7 августа 2007 года кандидатура Митина была единогласно одобрена депутатами областной думы. По окончании первого срока Сергей Митин победил на выборах губернатора 14 октября 2012 года, получив более 75% голосов избирателей.

Антирейтинг "питерских" социологов вполне оправдался

Эксперты фонда "Петербургская политика" и холдинга "Минченко Консалтинг" в декабре 2016-го представили 17-й рейтинг политической выживаемости российских губернаторов. По итогам 2016 года в списке глав регионов стало больше "аутсайдеров", в то время как "отличников" не прибавилось. Кроме того, рейтинг впервые опубликовали вместе с приложением, в котором перечислены резонансные уголовные дела в отношении чиновников из команд губернаторов.

В ежегодном рейтинге дается оценка вероятности сохранения в должности действующих глав регионов на протяжении ближайшего года. Губернаторов оценивают по пятибалльной шкале (где пятерка - максимальная оценка, единица - минимальная).

Самые низкие оценки (по два балла) в этом году получили губернатор Псковской области единоросс Андрей Турчак, глава Нижегородской области с 2005 года Валерий Шанцев, орловский губернатор-коммунист Вадим Потомский, глава Самарской области Николай Меркушкин и губернатор Бурятии Вячеслав Наговицин.

Эксперты еще в прошлом году прогнозировали отставку Турчака, оценив его на двойку с плюсом, однако ему удалось сохранить свой пост. На этот раз главе региона прочат отставку, поскольку Псковская область может оказаться "удобной площадкой для демонстрации перезагрузки отношений власти и оппозиции через замену наиболее спорных с точки зрения публичного имиджа персон".

В свою очередь, Меркушкину, в частности, ставят в вину "проблемы вокруг легитимности голосования по выборам в Госдуму".

На двойку с плюсом по сравнению с тройкой в прошлом году оценили главу Пермского края Виктора Басаргина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, чьи позиции, по мнению экспертов, ослабляет близкий срок окончания полномочий, а также дефицит харизмы и низкая популярность.

Общее число губернаторов-"аутсайдеров" в рейтинге выросло, хотя со своих постов с момента публикации прошлогоднего рейтинга ушли двое из трех глав регионов с оценкой "два": Владимир Груздев (Тульская область) и Андрей Шевелев (Тверская область). Своих постов лишились также "троечники" из списка прошлого года: Сергей Ястребов (Ярославская область) и Константин Ильковский (Забайкальский край).

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