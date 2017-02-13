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Московский листок

Минфин выступил против прогрессивной шкалы НДФЛ

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 0

Минфин выступил против прогрессивной шкалы НДФЛ

Минфин России не считает нужным вводить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет сегодня 13% независимо от уровня доходов. Об этом, как сообщает в понедельник «Газета.Ру», заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан в течение нескольких ближайших лет нецелесообразно», - заявил чиновник. По его словам, введение прогрессивной шкалы налогообложения не приведет к кардинальному изменению доходной части региональных бюджетов.

«Дискуссия о целесообразности введения прогрессивного подоходного налога ведется с момента отмены такого налогообложения. За время применения прогрессивной шкалы с 1 января 1992 года по 31 декабря 2000 года эффективности такая система не показала», — сказал он.

По его словам, повышенные ставки для высоких доходов, применявшиеся до 2001 года, не дали адекватных доходов бюджетам, тогда как при переходе на единую ставку доходы существенно увеличились и на протяжении многих лет обеспечивают стабильные поступления этого налога.

«Достигнуть же социальной справедливости можно и иначе. Например, увеличением дифференциации при налогообложении дорогостоящего имущества граждан», — считает министр.

 



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