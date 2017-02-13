Советник Трампа заявил о массовых фальсификациях на выборах в США: голосовали умершие и иностранцы

Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер в интервью телеканалу ABC заявил, что Белый дом располагает доказательствами фальсификаций на президентских выборах. «Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, например, о людях, зарегистрированных более чем в одном штате. Голосовали мертвые люди, голосовали люди без гражданства США. Не отрицайте, что на выборах было зарегистрировано огромное число голосов людей без американского гражданства», – заявил Миллер.

При этом он назвал произошедшее «скандалом» и отметил, что страна должна быть «в ужасе» из-за того, что на выборах голосуют люди, которые не имеют права этого делать. По его мнению, эту историю следует обсуждать и далее.

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. В конце ноября он заявлял о фальсификациях во время голосования в трех штатах — Вирджиния, Нью-Гэмпшир и Калифорния, где победила кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.