Осуждённой за репост Чудновец нужно не помилование, а полное оправдание

В Свердловской области в понедельник, 13 февраля, пройдет заседание комиссии по помилованию, на котором планировалось обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг екатеринбургской воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видеоролика с обнаженным ребенком. Правозащитники собирались подать прошение о помиловании женщины на имя президента РФ, сообщает ТАСС, однако этого не произойдет.

По данным "Коммерсанта", на прошедшем на днях круглом столе в Общественной палате РФ уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что в администрации президента РФ уже "ждут эти материалы" и готовы их рассмотреть "в оперативном порядке". В поддержку помилования Чудновец выступил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который подписывает прошения о помиловании перед отправкой их в администрацию президента.

"Я бы ее помиловал. Не считаю, что это преступление", - передала Мерзлякова слова Куйвашева (цитата по URA.ru).

Омбудсмен заявила, что может отправить все документы в администрацию уже 13 февраля. В этом случае Чудновец могла бы выйти на свободу уже 15-16 февраля, передает Justmedia.ru.

Тем не менее до 13 февраля родственники заключенной так и не подали прошение о помиловании. "Без согласия родственников мы не можем самостоятельно просить прошение о помиловании", - сообщила ТАСС Мерзлякова.

Чудновец намерена добиваться полного оправдания

Как сообщил "Российской газете" гражданский муж Чудновец Андрей Мясников, он обсуждал с ней вариант освобождения из колонии через помилование, но она категорически против. "Это будет означать, что она признала свою вину и просит ее простить. Но ей не за что просить прощения: она не совершала ничего противозаконного. В ее действиях не было никакого плохого мотива. Она будет добиваться полного оправдания и реабилитации через суды", - рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что защита Чудновец подала кассационную жалобу на приговор в президиум Курганского областного суда, которая будет передана в Верховный суд РФ. 7 февраля адвокат Чудновец Алексей Бушмаков сообщил ТАСС, что прокуратура Курганской области направила в суд кассацию, попросив пересмотреть дело и назвав "неполной и необъективной" его оценку апелляционной инстанцией.

Татьяна Мерзлякова ранее заявляла, что у защиты есть все шансы добиться отмены приговора. По ее мнению, в деле Чудновец была нарушена 10-я статья Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающая право на свободу распространения информации: "Анализ ситуации и документов, имеющихся в деле Евгении Чудновец, позволяет прийти к выводу о том, что уголовное наказание за репост в социальных сетях в том контексте, в котором происходило размещение этой информации, представляет собой непропорциональное вмешательство государства в свободу распространения информации, гарантированную статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод... Дело Евгении имеет все шансы пополнить список особо позорных дел в отношении России".

Напомним, 15 января осужденную за репост видеоролика воспитательницу детского сада Евгению Чудновец посадили в карцер за прикрытые одеялом ноги. Об этом изданию "Знак" рассказал побеседовавший с Чудновец член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергей Зыков. Наказание увеличили до максимальных 15 суток после вопроса Чудновец о том, не кажется ли карцер чрезмерной мерой за подобную провинность.

Зыков посетил Чудновец в камере СИЗО-5 Екатеринбурга, куда ее этапировали перед доставкой в колонию в Свердловской области. В карцер ее посадили в СИЗО-2 Шадринска (Курганская область). Всего ей назначили наказание в 5 месяцев колонии. Первоначально было 6 месяцев, и на апелляции прокуратура просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, напоминает "Медиазона".

На встрече с Зыковым осужденная рассказала, что в камере прикрыла одеялом ноги из-за холода. После рапорта сотрудников администрации штрафная комиссия назначила Чудновец наказание в десять суток ШИЗО. Когда осужденная поинтересовалась, не кажется ли им наказание за прикрытые одеялом зимой ноги чрезмерным, ей назначили дополнительные пять суток.

По факту Чудновец провела в ШИЗО сутки, после чего ее этапировали.

Со слов Евгении Чудновец, в СИЗО-2 Шадринска ШИЗО называют "ямой". "Это темное, сырое, холодное помещение, где пол покрыт хлюпающими тряпками, а окна даже изнутри покрыты морозным инеем. Администрация позволила спать Чудновец в пуховике", - передал рассказал заключенной Сергей Зыков.

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