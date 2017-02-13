Следком утверждает, что Украина применяла оружие массового поражения

Следком РФ располагает информацией об использовании ВСУ ракетного комплекса "Точка-У" против мирного населения в Луганской области, а именно, в селах Терновое и Новосветловка, в городе Ровеньки и в поселке Юбилейный, являющемся частью Луганска.

Этот ракетный комплекс, отмечают в СК, является "оружием массового поражения".

"Оно предназначено для нанесения массовых потерь или разрушений на относительно больших пространствах и направлено на поражение неограниченного числа людей в зоне действия оружия. Международными договорами запрещено использование оружия, которое не оставляет шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданским лицам во время боестолкновений или в военных конфликтах", - заявили в Следственном комитете.

- Вообще оружием массового поражения считаются ядерное, химическое и бактериологическое, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А сама по себе ракета, даже большая, не является. Главные признаки ОМП - это неизбирательность и поражение "по площадям". Некоторые считают, что ОМП являются и РСЗО, и огнеметы. Но тогда к применению ОМП можно относить и напалм во Вьетнаме, и бомбардировки Дрездена союзниками, и даже действия британских лучников в битве при Азенкуре. Хотя зачем выдумывать всякие новации? Военным преступлением является само использование тяжелого вооружения на Донбассе против мирного населения, санкционированное в апреле 2014 года и.о. президента Украины Турчиновым. Это было очевидным переводом гражданского конфликта на Украине в режим карательной операции и гражданской войны. Именно применение украинскими военными тяжелого вооружения - танков, артиллерии, штурмовой авиации и было чистой воды военным преступлением. Я об этом писал именно тогда, задаваясь вопросом, зачем на Донбассе артиллерия? Но когда штурмовая авиация Украины обстреляла администрацию в Луганске и погибли женщины, все встало на свои места - тяжелое вооружение применили по гражданским с целью их запугать. О дальнейшем все прекрасно осведомлены - у ополчения появилось свое тяжелое вооружение и началась война. Здесь все разговоры о "российской агрессии" упираются в вопрос кто начал? И не кто первым ударил палкой или даже выстрелил из захваченного в отдлении милиции пистолета - всё это находится в рамках гражданского противостояния. А кто поднял в воздух штурмовики, кто дал первый залп из арты. И тут первенство, конечно, за Киевом. Это все видели. И если б у Киева было ядерное оружие, он бы тогда тоже применил его прямо в Донецке, нет сомнений. Но были "Точки У" в неядерном исполнении - и их применили. Почему не было ковровых бомбардировок? Потому что в первый же месяц Украина потеряла практически всю штурмовую авиацию от действий ПВО ополченцев - не следовало поставлять средства ПВО на Донбасс? Но тогда сегодня уже и Донецк, и Луганск были бы как Дрезден... Кстати, и сейчас ВСУ готовы штурмовать города Донбасса, и Европа на это взирает достаточно благосклонно, а МВФ выделяет деньги на довооружение украинской армии.