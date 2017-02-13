СМИ сообщили о скорой отставке главы Карелии

Глава Карелии Александр Худилайнен может уйти в отставку уже на этой неделе, а его преемником станет директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

«Отставка Худилайнена будет уже на этой неделе, на его место будет назначен Парфенчиков, практически нет сомнений», — заявил собеседник агентства.

Александр Худилайнен руководит Карелией с мая 2012 г., его предшественник Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Срок полномочий Худилайнена истекает 24 мая 2017 г.

Ранее пресс-секретарь губернатора Карелии Марина Кабатюк назвала «слухами» информацию о его возможной отставке. «Никаких пресс-конференций у нас не планируется, мы работаем. У нас нет никаких новых вводных. У нас все спокойно», - сказала она.

Напомним, газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле назвала Александра Худилайнена в числе руководителей проблемных регионов, которых Кремль может сменить ради улучшения ситуации к президентским выборам.

В список глав регионов, которые могут покинуть свой пост, попали семь человек: Александр Худилайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Сергей Митин (Новгородская область), Павел Коньков (Ивановская область), Вячеслав Наговицын (Бурятия) и Виктор Басаргин (Пермский край).

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