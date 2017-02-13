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Московский листок

В неофеодальной Туркмении опять победила Демократическая партия и её трижды президент

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 0

неофеодализм выборы социальныйрегресс туркмения
В неофеодальной Туркмении опять победила Демократическая партия и её трижды президент

Кандидат от Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедов побеждает на выборах президента Туркмении с 97,69% голосов, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики. 

По данным ЦИК, к 9:30 по московскому времени за Бердымухамедова проголосовали более 3,07 млн человек. По словам главы ЦИК Гулмурата Мырадова, всего в списках избирателей значились более 3,22 млн граждан Туркмении. Данные продолжают поступать в Центризбирком из дипломатических представительств за рубежом. 

Президент России Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. "Итоги голосования подтверждают Ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании Ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке Вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана", - приводит пресс-служба текст телеграммы российского президента. Путин также выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Туркменистана. 

11 февраля 2007 года Гурбангулы Бердымухамедов уже избирали на всенародных выборах президентом Туркмении из шести кандидатов. 12 февраля 2012 года переизбран на этот пост из восьми кандидатов. Он награжден многими высшими отечественными и зарубежными орденами и медалями, является почетным доктором и академиком ряда университетов и академий мира.

- Чёрт, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - какой удар по рейтингу Путина и авторитету всей избирательной машины в России! ведь таких результатов у нас придётся добиваться ещё как минимум два президентских срока, а на них вряд ли хватит нефти и газа (разведанных ещё в СССР запасов хватит лишь до 2024-го года), поэтому пора вводить в ранге государственной идеологии монархизм с честным последующим объявлением каннибализма: до дисциплинированной газовой империи-Туркмении (в которой нет работы, зато полно газа и обсевшей её элиты, а остальные - гастарбайтерами в РФ) нашей Рашке явно далеко, и выглядеть она будет при нынешнем престолонаследии примерно как "Обитель зла", вчерашние успешные дорогие россияне в день окончания не президентских полномочий, но подлинного источника власти (нефти и газа) превратятся в жрущих друг друга прямо на улице зомби, ведь иных экономических козырей у империи нет, всё выкачаем и давай друг друга жрать; глядя на почти 100%-ное голосование за такое будущее в Туркмении становится как-то до весёлости страшновато... 

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