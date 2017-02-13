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Московский листок

В российских селах закроют 3639 школ и детских садов в рамках оптимизации

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 1

В российских селах закроют 3639 школ и детских садов в рамках оптимизации

В российских селах до конца 2018 года планируется закрыть 3639 детских садов и школ. Как сообщает газета «Коммерсант», это произойдет в рамках оптимизации образовательных учреждений в соответствии с распоряжением правительства, направленном на «повышение эффективности образования и науки».

В том числе предполагается закрывать учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, а также дома и интернаты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно правительственному документу, к 2018 году увеличится число детей на одного педагога в детских садах с 11,2 в 2014-м до 11,8 в 2018-м. В школах этот показатель увеличится с 11,7 до 12,8 ребенка на одного педагога.

При этом, по данным Счетной палаты, несмотря на сокращение образовательных учреждений, в 36 регионах расходы не сократились, а, наоборот, выросли. В то время как повышение зарплаты учителям оказалось незначительным — на 0,74% в целом по России.

В Белгородской, Ярославской областях и Республике Мордовия учителям не добавили ничего. 9,5 тыс. населенных пунктов, имеющих до 1,5 тыс. жителей, не имеют сегодня детских садов. 877 из них находятся на расстоянии более 25 км от ближайшего садика. В трети этих сел и деревень нет общественного транспорта. В 6 тыс. населенных пунктов нет школ. Из 940 деревень детям приходится добираться до школы более 25 км.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Анасзтаз написал 13.02.2017 13:17
правительство увеличивает электоральную базу - поменьше образования, побольше религии. Рецепт очень старый.
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