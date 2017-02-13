ВТО, в которое так рвалась Путинская Россия, должно снять антиукраинские санкции

Украина 9 февраля направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование о создании группы экспертов в рамках дела об ограничениях транзита с территории Украины через территорию России в третьи страны - Казахстан и Киргизию. Об этом сообщило минэкономразвития Украины.
"Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия РФ, в том числе, неправомерные действия по ограничению транзита (а де факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и безусловно должны быть отменены", - приводится в релизе заявление заместителя министра - торгового представителя Украины Натальи Никольской.
Она утверждает, что с момента применения ограничительных мер экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. МЭРТ Украины в целом оценивает потери экспорта товаров в Казахстан и Киргизию за минувший год в более чем $400 млн.
Согласно сообщению, с целью защиты интересов Украины и украинских экспортеров минэкономразвития Украины в 2016 году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО в отношении ограничений транзита и 14 сентября направило требование о консультациях. Поскольку на первом этапе консультаций РФ - 10 ноября - РФ не отменила ограничения в сфере транзита, украинская сторона направила в ВТО требование создать группу экспертов для начала следующего этапа рассмотрения спора - рассмотрения дела по существу.
Украинское ведомство напоминает, что это уже второй иск Киева в ВТО против России.
От редакции: Вот и хочется теперь спросить наших архитекторов рыночной экономики, нынче занятых уже разгребанием "десоветизации экономики", разгребанием обломков плановой экономики (без Госплана и либералам тяжело - недавно они, в Минфине, в этом признались) - а что вам дало ваше ВТО? Маниакальное стремление в ВТО (коему "государственник" Путин не сопротивлялся, а наоборот поощрял - в том самом 2012-м году вступили, в символическом августе, когда Путин был к элите добр после майской Болотной, с помощью которой и вовсе мог лишиться престола под напором "болотных масс", но либералы и тут победили, и в Кремле), как ранее, ещё при Горбачёве - в МВФ, который должен был обязательно надавать нам кабальных кредитов, - это что такое вообще было? Оно как-то рационально взвешивалось, коллегиально обсуждалось или это просто была плата Путина и всей России за то, что Путин остался у власти?!
Теперь вот, на задачках более простых - уже с родными советскими республиками ведя не только экономическую, но и вполне физическую войну на уничтожение, - приходится вычислять, кому был нужен монетаризм, монетизация и децентрализация экономики сверхдержавы. Ну и - сами санкции, из-за междоусобной вражды ужимание производств там и сям, нищание пролетариата, ставит вопрос более глобальный, классовый: нужны ли нам постсоветские границы и буржуазные правительства в РФ и Украине?! Мелкие постсоветские буржуа хотели, чтоб ими (а в итоге и нами, пролетариями) управляли крупные из ВТО - ну так вот и получите внешнее управление. Где же пресловутый, святопутинский суверенитет (про "суверенную демократию", слава господу, уже позабыли с тех пор, как Сурков бриться перестал)? Санкции даже по меркам ВТО, кстати, как считает В.Ю.Катасонов, - мера, применяемая только в случае форс-мажора (учтённого в международных договорах по кредитам и займам). А какой у нас на советской земле форс-мажор-то? Один на всех - капитализм.
Ждать, что ли, больших показательных процессов в Доме Союзов на Охотном, где на скамье среди теоретиков-вредителей окажутся Чубайс, Греф и прочие випы ,притащившие РФ в ВТО волоком? Нет, ждать таковых процессов при нынешней власти не приходится - ибо "абсолютно либеральный лидер", сами реформаторы властвуют по-прежнему потому что. И приватизация даже в период кризиса (точнее - особенно в период кризиса) идёт всё ударнее. А ВТО и не против - это как раз можно! нельзя назад стать сверхдержавой с независимой экономикой и пищёвкой, а приватизировать, как приватизируют уже Роснефть и хотят "Почту России" - это всё правильно, это давайте!
Д.Ч.
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Д.Ч. написал 13.02.2017 14:54
Дмитрий..г.Запорожье.. написал 13.02.2017 14:20
Может забыли о американских куриных окорочках?Оные сегодня принято ругать,но ничего другого вообще не было.Нет, был еще просроченный колбасный фарш(такие 1.5 литровые металлические банки)переданный как гуманитарка правительством Германии,ибо армия Германии от оного отказалась по причине окончания срока гарантийного хранения.Может об отсутствии сигарет и вообще всего табачного напомнить,когда окурки банками продавали?Ну и т.д.Так для того,что бы
память освежить просматривайте иногда Парфенов Л."Намедни 1961-1991г.".