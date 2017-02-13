ВТО, в которое так рвалась Путинская Россия, должно снять антиукраинские санкции

Украина 9 февраля направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование о создании группы экспертов в рамках дела об ограничениях транзита с территории Украины через территорию России в третьи страны - Казахстан и Киргизию. Об этом сообщило минэкономразвития Украины.

"Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия РФ, в том числе, неправомерные действия по ограничению транзита (а де факто почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и безусловно должны быть отменены", - приводится в релизе заявление заместителя министра - торгового представителя Украины Натальи Никольской.

Она утверждает, что с момента применения ограничительных мер экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. МЭРТ Украины в целом оценивает потери экспорта товаров в Казахстан и Киргизию за минувший год в более чем $400 млн.

Согласно сообщению, с целью защиты интересов Украины и украинских экспортеров минэкономразвития Украины в 2016 году начало процесс урегулирования спора в рамках ВТО в отношении ограничений транзита и 14 сентября направило требование о консультациях. Поскольку на первом этапе консультаций РФ - 10 ноября - РФ не отменила ограничения в сфере транзита, украинская сторона направила в ВТО требование создать группу экспертов для начала следующего этапа рассмотрения спора - рассмотрения дела по существу.

Украинское ведомство напоминает, что это уже второй иск Киева в ВТО против России.

От редакции: Вот и хочется теперь спросить наших архитекторов рыночной экономики, нынче занятых уже разгребанием "десоветизации экономики", разгребанием обломков плановой экономики (без Госплана и либералам тяжело - недавно они, в Минфине, в этом признались) - а что вам дало ваше ВТО? Маниакальное стремление в ВТО (коему "государственник" Путин не сопротивлялся, а наоборот поощрял - в том самом 2012-м году вступили, в символическом августе, когда Путин был к элите добр после майской Болотной, с помощью которой и вовсе мог лишиться престола под напором "болотных масс", но либералы и тут победили, и в Кремле), как ранее, ещё при Горбачёве - в МВФ, который должен был обязательно надавать нам кабальных кредитов, - это что такое вообще было? Оно как-то рационально взвешивалось, коллегиально обсуждалось или это просто была плата Путина и всей России за то, что Путин остался у власти?!

Теперь вот, на задачках более простых - уже с родными советскими республиками ведя не только экономическую, но и вполне физическую войну на уничтожение, - приходится вычислять, кому был нужен монетаризм, монетизация и децентрализация экономики сверхдержавы. Ну и - сами санкции, из-за междоусобной вражды ужимание производств там и сям, нищание пролетариата, ставит вопрос более глобальный, классовый: нужны ли нам постсоветские границы и буржуазные правительства в РФ и Украине?! Мелкие постсоветские буржуа хотели, чтоб ими (а в итоге и нами, пролетариями) управляли крупные из ВТО - ну так вот и получите внешнее управление. Где же пресловутый, святопутинский суверенитет (про "суверенную демократию", слава господу, уже позабыли с тех пор, как Сурков бриться перестал)? Санкции даже по меркам ВТО, кстати, как считает В.Ю.Катасонов, - мера, применяемая только в случае форс-мажора (учтённого в международных договорах по кредитам и займам). А какой у нас на советской земле форс-мажор-то? Один на всех - капитализм.

Ждать, что ли, больших показательных процессов в Доме Союзов на Охотном, где на скамье среди теоретиков-вредителей окажутся Чубайс, Греф и прочие випы ,притащившие РФ в ВТО волоком? Нет, ждать таковых процессов при нынешней власти не приходится - ибо "абсолютно либеральный лидер", сами реформаторы властвуют по-прежнему потому что. И приватизация даже в период кризиса (точнее - особенно в период кризиса) идёт всё ударнее. А ВТО и не против - это как раз можно! нельзя назад стать сверхдержавой с независимой экономикой и пищёвкой, а приватизировать, как приватизируют уже Роснефть и хотят "Почту России" - это всё правильно, это давайте!

Д.Ч.

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