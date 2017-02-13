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Московский листок

На координатора "Открытой России" завели дело за репост фото с Милоновым

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 0

На координатора "Открытой России" завели дело за репост фото с Милоновым

На координатора «Открытой России» в Чувашии Дмитрия Семенова вновь завели административное дело по статье "о распространении экстремистских материалов" за репост фотографий депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с запрещенной надписью о православии. «Только что от участкового. Оформили очередной протокол по ст. 20.29. Фактически, мне запретили цитирование в любом виде словосочетания "Пр-ие или см...рть", - написал он в фейсбуке.

По словам Семенова, 27 декабря суд в Чебоксарах отклонил его жалобы по административным делам за репост Милонова в футболке с указанной надписью. «Ряд СМИ написали об этом новость, в том числе группа "Команда Открытой России". Само собой, что в новостных сообщениях шла дежурная фраза "Напомним, Семёнов был привлечён к ответственности за перепост фотографии Милонова с лозунгом "Пр,-ие или см...рть". Я репостнул эту запись из группы "Команда Открытой России". При этом не снабжал её никакими комментариями. И вот за то, что в информационном сообщении описана надпись на футболке депутата Милонова, на меня и завели очередное дело. По мнению ФСБ, таким образом, я распространяю экстремистский лозунг», - пояснил он.

«Существует такое понятие как запрет на профессию. В моем случае — это запрет на употребление конкретного словосочетания. Всем можно, а мне нет. Зато теперь мы знаем, как проходит рабочий день сотрудников ФСБ. В детальном ежедневном изучении моей страницы «ВКонтакте». Вот уж действительно - эта служба и опасна и трудна», - отметил активист.

Напомним, в ноябре 2016 года Цивильский районный суд Чувашии оштрафовал Семенова на 1000 рублей за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова, признав его виновным по 20.29 КоАП (производство и распространении экстремистских материалов). Позднее он был вновь оштрафован за репост другой фотографии с Милоновым, на которой было написано: «Нужно запретить порно, чтобы не оскорблять чувства девственников». В анонсе к фотографии был размещен тот же самый лозунг о православии из списка экстремистских материалов.

 



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