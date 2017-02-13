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Московский листок

КНДР довольна испытаниями бллистической ракеты нового типа

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 0

сша кндр кризис конфронтация
КНДР довольна испытаниями бллистической ракеты нового типа

Северная Корея утром в понедельник, 13 февраля, заявила, что пробный запуск баллистической ракеты нового типа, состоявшийся в минувшие выходные, прошел успешно, сообщает агентство Reuters. Очередные ракетные испытания в КНДР спровоцировали новую порцию критики в адрес изолированного государства со стороны соседей по региону, а также американских властей. 

Запуск стал первым за последние четыре месяца и первым после избрания Дональда Трампа президентом США. 

Государственное новостное агентство Северной Кореи ЦТАК объявило, что за испытаниями лично следил лидер страны Ким Чен Ын. В сообщении отмечается, что ракета типа Pukguksong-2 является "новым стратегическом оружием, способным переносить ядерную боеголовку". ЦТАК также подчеркнуло, что запуск производился с такими параметрами, что никакой угрозы для соседних государств не представлял. 

Отметим, что запуск произошел во время визита премьера Японии Синдзо Абэ в США. На совместной пресс-конференции с Трампом Абэ осудил испытания, заявив, что КНДР в очередной раз нарушила резолюции Совета безопасности ООН. Трамп запуск ракеты комментировать не стал, но пообещал главному союзнику в Азии всемерную поддержку. 

Министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин по телефону обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном вопросы, касающиеся ракетного пуска. Стороны, как сообщила пресс-служба президента Южной Кореи, "решительно осудили" пуск и договорились использовать все возможности для предотвращения дальнейших провокаций со стороны КНДР. 

По данным южнокорейских военных, баллистическая ракета, пущенная КНДР в воскресенье рано утром, преодолела расстояние в 500 км. В Японии дальность полета оценили в 350 км. Запуск был произведен в сторону Японского моря, но ракета не достигла исключительной экономической зоны Японии. По оценкам американских военных, ракета была средней дальности.

Напомним, в октябре 2016-го сообщалось, что власти Северной Кореи намерены нанести предупредительный удар по США и Японии при «малейших провокациях» со стороны этих стран. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Пхеньян готов пойти на «ядерный ультиматум» с целью защиты своего права на существование и суверенитета республики. 

В КНДР напомнили, что рассматривают Вашингтон как агрессора, а Токио — «заклятого врага корейского народа». Севекорейские власти КНДР также осудили главу МИД Японии Фумио Кисиду за то, что он выступает за наращивание давления на Пхеньян.  

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