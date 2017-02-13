СМИ: рязанский губернатор Ковалев "уже собрал вещи"

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявит о свой отставке в понедельник, 13 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к областному правительству. По словам собеседника издания, господин Ковалев «уже собрал вещи» и никаких пресс-конференций проводить не намерен.

Отставка господина Ковалева анонсировалась еще в мае 2016 года. Тогда СМИ сообщали, что губернатор может перейти в Совет федерации от Рязанской облдумы. Назначение тогда так и не состоялось.

Ранее газета «Ведомости» сообщала о грядущей отставке семи губернаторов, среди которых был и Митин. 6 февраля о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Спустя день в отставку подал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.

В начале февраля газета «Ведомости» сообщала о грядущей отставке семи губернаторов, среди которых был и Ковалев. Позже телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщал, что рязанского губернатора в ближайшее время сменит выходец из Калужской области, депутат Госдумы Николай Любимов.

По словам собеседников телеканала, это решение объясняется не столько трудностями в регионе, сколько проблемами со здоровьем 67-летнего Ковалева. В этом году у Ковалева истекает срок полномочий, и, по словам источника, ему будет сложно отработать еще один срок. Кроме того, по словам одного из собеседников издания, губернатор утратил поддержку федерального центра.