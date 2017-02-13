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Московский листок

ВСУ устроили погром крымско-татарского батальона

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 2

крым татары
ВСУ устроили погром крымско-татарского батальона

Министерство обороны Украины заявило о задержании и разоружении членов крымско-татарского батальона в ходе вооруженного столкновения в Херсонской области.

Ранее сообщалось о том, что представители ВСУ силой заняли территорию, обустроенную общественной организацией «Аскер», где базируется крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана и повредили отдельные сооружения и имущество.

Однако Минобороны Украины опровергает эту информацию. По данным ведомства, подразделение воинской части оперативного командования «Юг» обустраивало боевые позиции на границе с Крымом. В ходе выполнения задания на позициях появились вооруженные представители незаконного крымско-татарского батальона. Бойцы ВСУ задержали и разоружили участников вооруженного формирования.

«Сообщение о нападении Вооруженных сил Украины на общественную организацию «Аскер» является не чем иным, как очередным «фейком» и попыткой очернить ВСУ», - передает РИА Новости заявление пресс-службы оперативного командования «Юг». 

В то же время крымско-татарское радио «Куреш» сообщило, что в поселке Чонгар Генического района Херсонской области Украины на границе с Крымом вооруженные люди захватили базу крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана. Радио отмечает, что это произошло в ночь с 12 на 13 февраля. «С помощью БТРа был протаранен забор расположения батальона и палатка, в которой находились люди. Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам», — говорится в сообщении.

«Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией „Аскер“ территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана», — написал в Facebook Рефат Чубаров.

В 2016 году один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов объявил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины. 

- Конечно ни одно упорядоченное государство не потерпит на своей территории негосударственые вооруженные формирования, которые вдобавок проводят свою собственную политику, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но какое это имеет отношение к Украине, где костяк вооруженных сил составляют нацистские бандформирования типа "Правого сектора", "Айдара" или "Азова"? Очевидно, что Киев позволил крымским татарам быть самими собой после того, как подавляющее большинство татар оказалось в российском Крыму, получило право на свой язык и свою культурную автономию, права на собственность и контроль над некоторыми территориями. Вот тут и начались попытки построить крымско-татарскую автономию на территории юга Херсонской области, правда, дальше разговоров дело не пошло. Зато татарским экстремистам позволили стоять на Чонгаре, опять же, надеясь, что те начнут хоть что-то делать в российском Крыму. Но татары начали вести войну с "оккупантами" на территории Украины - взорвали ЛЭП, питающие Крым, перекрыли канал с днепровской водой, начали что-то придумывать насчет Керченского пролива, но тоже дальше разговоров дело не пошло. В общем, татары поверили, что спустя 25 лет Украина про них вспомнила, и начали устраивать свой порядок где смогли - в Херсонской области. Но тут уже возопили местные жители - им порядки, сильно напоминающие ИГИЛ, сильно не понравились. Да и в Киеве задумались, зачем им крымско-татарский сепаратизм не в Крыму, а на собственной территории? И "татарскую сечь" на Чонгаре прикрыли. А Чубаров, Ислямов и другие оказались в откровенно глупом положении, как и остальные татары, рвавшие на груди рубаху "за Украину". 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
вро написал 13.02.2017 16:08
Рефат Чубаров фантазирует?
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(без названия)
Дмитрий..г.Запорожье.. написал 13.02.2017 15:47
Ну зачем фантазировать?Части ВСУ вошли в расположение крымско татарского батальона,готовящегося в зачистке своей Родины от кацапских оккупационных войск в составе ВСУ и потребовали разрешение подтвержающее наличие боевого оружия включая легкую бронетехнику.После предоставление оного части ВСУ вернулись в расположение и в настоящее время инциндент исчерпан.
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