В хрусте французской булки теперь отчётливо слышатся нотки десоветизации сельского хозяйства РФ

Несмотря на рекордный урожай пшеницы, в России есть дефицит высококачественной пшеницы для производства хлеба, качество хлебобулочных изделий падает, а количество фальсификата в отрасли растет.

Об этом говорится в материалах к совещанию «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в РФ», которое проходит в понедельник в Совете Федерации.

В текущем году Россия собрала рекордный урожай пшеницы — 73,3 млн тонн. Но в нем наблюдается перекос в сторону избыточного производства фуражного зерна и отсутствие механизмов, стимулирующих производство высококачественных сортов пшеницы.

Если пять лет назад 50% урожая приходилось на пшеницу 3-го класса, то в этом году — всего 24,5%, причём значительная часть этой пшеницы уходит на экспорт.

От редакции: Как же тут не вспомнить летние выступления Миши Леонтьева на "Эхе Москвы", пресс-секретаря не только Роснефти, но и всей Росвласти по совместительству? А он пророчил нам безбедное, вольготное существование в течение года и более - ведь "сельское хозяйство растёт, как никогда". Ругал он только либералишек, засевших в министерствах - мол, очень дорогие деньги и кредиты в России, но если поубирать либералов, так сразу всё везде будет так же прекрасно, как в сельском хозяйстве. Схема простенькая, старенькая: государь хороший, фермеры ещё лучше, а вот банки, министры-капиталисты и либерал-банкиры плохие.

Ну, а теперь вглядимся в ситуацию не глазами Леонтьева, а своими. Почему перекос в сторону фуража такой? Да по той же причине: РФ вступила в ВТО, ей выгоднее продавать лучшие сорта за рубеж, чем кормить ими своих смердов. Ну, и коровки-то всё же тут пасутся, где-то рядом с народом, который не требует "французской булки" высокого качества, а коровок как раз фуражом кормить и удобно. Впрочем, коровки могут поделиться с народом - господам из Кремля не жалко. Какой класс у власти - такая и экономическая политика. Под путинской крышей, где хватает места и леонтьевым пока, которые "в доле", растёт не просто сословное общество - возрождается та самая Романовская империя, в которой права трудящихся были ниже ноля, а вот права "булкохрУстов" были на мировом уровне.

Реформы вели именно из СССР, пролетарского государства (где качество питания только росло и было гарантировано каждому, независимо от достатка), в Россию Буржуазную - лишь одну из республик СССР, где должна быть и своя элита, и её право управлять экономикой. Былое, всесоюзное могучее сельское хозяйство привели к тому, "намоленному" уровню 1913-го года, когда (Игорь Чубайс сотоварищи считают) Россия была виднейшим экспортёром зерна в Европу. Да-да - к этому вели осознанно! Ведь сырьевая империя должна гордиться не только нефтью и газом, но и хлебом, поставляемым на завраки европейских господъ. Сырьевая империя развивается и растёт! Ностальгирующие по дореволюционной России всё далеют и для новой социалистической революции в ней - с некоей неумолимой закономерностью...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР