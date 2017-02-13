Путин поздравил Туркменбаши II с третьей победой над избирателями

Президент России Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркменистана, сообщает сайт Кремля.
Гурбангулы Бердымухамедов получил 97,69 процента голосов избирателей.
«Итоги голосования подтверждают ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.
Верной дорогой идете, товарищи!
|
|