Путин поздравил Туркменбаши II с третьей победой над избирателями Президент России Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркменистана, сообщает сайт Кремля. Гурбангулы Бердымухамедов получил 97,69 процента голосов избирателей. «Итоги голосования подтверждают ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера. Верной дорогой идете, товарищи!



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