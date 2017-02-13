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Катастрофа 21 века: самая высокая плотина в США готова рухнуть

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 0

Калифорнийский новостной канал KCRA опубликовал видео вертолетной съемки самой высокой в США плотины, которая может разрушиться в ближайшее время. Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение.

Расположенная на озере Оровилл плотина может прорваться из-за вызванной дождями эрозии основного и вспомогательного водосбросов. Если катастрофы не удастся избежать, близлежащие города могут оказаться под водой. 

По последним данным, из-за угрозы обрушения плотины власти объявили срочную эвакуации почти 190 тысяч человек, проживающих примерно в восьми населенных пунктах. В районе эвакуации находятся населенные пункты Гридли, Биггс, Юба-Сити, Лома Рика, а также Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на выездах из городов образовались сильные пробки.



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