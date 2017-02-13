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Московский листок

Ярославскую фельдшерицу избил тот, кому она хотела оказать медпомощь

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 1

деградация регионы медицина алкоголь ярославль озверение
Ярославскую фельдшерицу избил тот, кому она хотела оказать медпомощь

В Ярославле пьяный молодой человек ударил фельдшера скорой, приехавшей оказать ему помощь, сообщается на сайте областного УМВД.

Утром 12 февраля в торговый зал одного из магазинов на улице Гоголя вошел молодой человек в нетрезвом состоянии и со следами побоев. Кто-то из присутствовавших вызвал скорую помощь. Но когда медики приехали и начали оказывать пострадавшему помощь, он ударил женщину-фельдшера.

После этого очевидцы вызвали уже полицию. На место происшествия прибыл наряд сотрудников вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии и задержал правонарушителя. Им оказался житель города Воркуты 1993 года рождения. В отношении мужчины составлен и направлен для рассмотрения в суд протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". По факту избиения медработника проводится проверка.

Отметим, что последнее время участились нападения на фельдшериц, иногда с целью изнасилования. Народ звереет уже не по дням, а по часам. Капиталистическая бесцельность бытия быстро делает зверями - особенно в период экономического кризиса...

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девушку-фельдшера в Саратове 12  февраля. После вызова в одну из квартир девушке пришлось запереться в ванной от пятерых мужчин, которые, по ее утверждению, намеревались ее изнасиловать. 

О возбуждении дела ТАСС сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко: "По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщениям средств массовой информации о незаконном лишении свободы фельдшера скорой медицинской помощи и покушении на ее изнасилование, возбуждено уголовное дело". 

Ситуацию на контроль взял также министр здравоохранения региона. По данным Минздрава, накануне фельдшер "скорой помощи" прибыла в квартиру дома на улице Шелковичной Саратова, откуда поступило сообщение о высоком артериальном давлении у 29-летнего жителя областного центра. В квартире находились пятеро мужчин. Как только фельдшер вошла в квартиру, один из них закрыл за ней дверь и сказал, что не выпустит ее. 

Девушка успела забежать в ванную комнату и там запереться. Из ванной фельдшер вызвала полицию по своему мобильному телефону. Накануне сообщалось, что полиция "приехала вовремя" и задержала нападавших.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
sadfgfg написал 13.02.2017 19:19
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
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