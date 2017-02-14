О разгроме газеты "Трибуна" и аресте главного редактора

В пятницу 10 февраля в Алматы были проведены обыски в редакции газеты «Трибуна» и на квартире редактора издания Жанболата Мамая. Затем Мамай был арестован, а в субботу суд принял решение продлить содержание его под стражей в СИЗО на два месяца. Официально его обвиняют в получении финансирования от Мухтара Аблязова, проживающего во Франции.

Фактически, таким образом, произошло уничтожение газеты, которая часто печатала оппозиционные материалы. Сам главный редактор свою «вину» не признал и распространил заявление, где говорит о том, что нападение властей на газету является политическим актом. Безусловно, и по нашему мнению, данное действие является расправой над редакцией и проявлением политических репрессий в стране.

Получение финансирования от политического противника на работу издания тоже не является преступлением. Правда, сейчас власти называют это «участием в отмывании незаконных средств». Поистине режим найдет любой предлог для ареста и нейтрализации неугодных лиц в стране, а тем более для ликвидации изданий. Причем, сейчас действия властей становятся все более жесткими, и от непомерных штрафов и закрытия газет по суду они переходят к открытым репрессиям и к арестам редакторов.

В свое время такому непомерному давлению подвергались только журналисты портала и газеты «Республика». И сейчас данное ужесточение вписывается в общую картину запретов, арестов и агрессивную пропагандистскую кампанию акорды. Сначала осудили на пять лет деятелей движения против продажи земли Макса Бокаева и Талгата Аяна, затем тайно в наручниках доставили из Актау в СИЗО Астаны руководителей независимого профсоюза нефтяников Амина Елеусинова и Нурбека Кушакбаева, а теперь разгромили в Алматы газету «Трибуна».

Подобное проходит на фоне принятия новых антинародных поправок в Конституцию страны и «перераспределения» полномочий в структуре аппарата, которая тоже сопровождается громкими отставками, перемещениями и арестами бывших и действующих чиновников. Это можно со всей уверенностью назвать политической зачисткой и ударом по разным группам в правящей верхушке, которые могут потенциально помешать установлению в стране новой династической системы власти.

Диктатура усиливается и на фоне общего роста протестных настроений в разных социальных слоях казахстанского общества, когда усиливается общий кризис сырьевой экономики, сопровождаемый удешевлением национальной валюты, повальными сокращениями, массовой приватизацией государственных активов ведущих компаний и предприятий. Режиму важно не допустить новых акций протеста и забастовок в ключевых отраслях и в крупных городах, особенно на Западе Казахстана.

И тут расправа с газетой «Трибуна» становится одним из элементов в политике режима по полной политической консервации ситуации в стране и ликвидации последних очагов информационной и общественной самостоятельности. Следующим шагом, возможно, станет ограничение доступа граждан к социальным сетям, которые стали единственной отдушиной и местом по выражению социального и политического недовольства.

Мы со своей стороны, несмотря на наши политические разногласия, требуем немедленного освобождения главного редактора Жанболата Мамая, снятия с него абсурдных обвинений и возобновления работы газеты «Трибуна». Свобода слова — одно из важнейших общедемократических прав, которое мы должны все сообща отстаивать!