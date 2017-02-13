Задолженность россиян по ипотеке выросла до 4,5 триллиона рублей

Совокупный объем задолженности россиян по ипотечным кредитам к концу 2016 года достиг 4,5 триллиона рублей, превысив уровень предыдущего года на 13%, говорится в сообщении Банка России.

При этом, в 2016 году российские банки увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов по сравнению с предыдущим годом на 27% — до 1,47 триллиона рублей.

Отмечается, что в декабре прошедшего года объем предоставленных ИЖК достиг максимума с марта 2016 года, составив 184 миллиарда рублей.

По данным регулятора, средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре, была рекордно низкой за последние пять лет и составила 11,45% против 12,92% в декабре 2015 года.