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Московский листок

Задолженность россиян по ипотеке выросла до 4,5 триллиона рублей

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 0

Задолженность россиян по ипотеке выросла до 4,5 триллиона рублей

Совокупный объем задолженности россиян по ипотечным кредитам к концу 2016 года достиг 4,5 триллиона рублей, превысив уровень предыдущего года на 13%, говорится в сообщении Банка России.

При этом, в 2016 году российские банки увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов по сравнению с предыдущим годом на 27% — до 1,47 триллиона рублей.

Отмечается, что в декабре прошедшего года объем предоставленных ИЖК достиг максимума с марта 2016 года, составив 184 миллиарда рублей.

По данным регулятора, средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным в декабре, была рекордно низкой за последние пять лет и составила 11,45% против 12,92% в декабре 2015 года.

 

 



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