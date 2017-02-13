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Московский листок

В ОП предлагают установить минимальную цену на сигареты 62 рубля за пачку

Опубликовано 13.02.2017 в разделе комментариев 0

В ОП предлагают установить минимальную цену на сигареты 62 рубля за пачку

Общественная палата подготовила отзыв на антитабачную концепцию Минздрава, в котором предлагается установить минимальную цену на пачку сигарет в районе 62-65 рублей, по аналогии с бутылкой водки. Как сообщает РБК, автор инициативы, заместитель председателя комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ ОП Артем Кирьянов считает, что минимальная цена пачки сигарет должна повышаться в зависимости от инфляции.

В настоящее время в России минимальные цены на пачку индивидуальны для каждого бренда и вида сигарет. Они зависят от максимальной стоимости, установленной производителем на конкретную продукцию, и могут достигать как минимум 75% от нее.

В ОП считают, что существующий механизм ценообразования на табачную продукцию позволяет производителям снижать цену для потребителя на 25% и наполнять рынок недорогими сигаретами.

По словам Кирьянова, единая минимальная цена на пачку позволит сделать сигареты дороже и снизить спрос на табак. Кроме того, введение такой планки увеличит налоговые поступления от продаж. «Чем выше розничная цена, тем больше поступлений от НДС и от акциза», — пояснил Кирьянов. Он также отметил, что минимальная цена будет способствовать защите рынка от контрафактной и контрабандной продукции.

Напомним, Минздрав разработал концепцию по борьбе с курением в соответствии с Рамочной конвенцией по борьбе против табака, которая вступила в силу в 2005 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Документ был разослан на согласование в 18 ведомств. Замечания к нему уже высказали Минфин, Минэкономразвития и ФАС.

 



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