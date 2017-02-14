Минпромторг предлагает алкоголь - в массы!

Ситуация с отравлением «Боярышником» в декабре прошлого года в Иркутской области стала следствием того, что легальный алкоголь недоступен широким слоям населения как по цене, так и территориально, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. По данным ведомства, в России 50-70% рынка крепкого алкоголя находится в нелегальном сегменте и в суррогатах.

«Сегодня, к сожалению, около 30% розничных точек продаж торгуют алкоголем нелегально, то есть без лицензии. Не в последнюю очередь это следствие излишних ограничений», – добавили в министерстве.

Позднее Минпромторг предложил ограничить размер территорий, прилегающих к школам, вузам, больницам и детсадам, в пределах которых запрещена торговля алкоголем, 25-50 метрами. «Запредельные размеры территорий» – 200, 300 метров и более – «губительно сказываются на легальной розничной торговле».

Напомним, в Иркутской области в декабре 2016 года произошло массовое отравление косметическим средством «Боярышник», пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.

- Я, честно говоря, от такого признания Минпромторга просто охреневаю, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Это что ж за такая государственная монополия, если 70 процентов рынка мимо нее проскальзывает? Это пожалуй еще похуже, чем при покойном Борисе Николаевиче. Тогда руку протяни, а в ней уже бутылка водки оказывается, и по цене дешевле хлеба. На том, конечно, первый президент власть и удержал - народишко пробухал все возможности. Но вот значит, 17 лет назад пришел наш трезвенник спортивного вида, а с общественным алкоголизмом только еще хуже все стало? 30 процентов выпивки, стало быть, из-под полы идет, а 40 процентов так и вообще стекломой? И все это наш народ-победитель в себя вливает, а минздрав его магнитно-резонансной томографией лечит, но все без толку - мрет народишко-то... И ведь вопрос регулирования общественного алкоголизма, считай, самый простой из того, чем ведает минпромторг. Мне уже и спрашивать боязно, почему "Булава" так толком и не летает, а запуск в серию истребителя пятого поколения плавно перетек с 2015 на 2018-й год. Про танк "Армата" вообще молчу, как и про успехи отечественного автомобилестроения. Зато бытовая химия, как я понимаю, в полном порядке - выпивается всё!.. Да, предложение перенести ларьки поближе к школам - мне нравится, высокотехнологичное решение, я б сказал прорывное.