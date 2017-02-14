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Московский листок

Крымский Совмин ликвидировал институт "Магарач"

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 0

Крымский Совмин ликвидировал институт "Магарач"

Совет министров Республики Крым ликвидировал «Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина «Магарач» и передал в федеральную собственность его имущество и имущество государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма».

«Ликвидировать государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина «Магарач», – говорится в одном из документов.

Также Совмин решил передать безвозмездно из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность товарно-материальные ценности, находящиеся на балансе ГБУ «Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина «Магарач» и ГБУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма».

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» - старейший отечественный научный центр. Был основан как Магарачское казенное заведение в составе Императорского Никитского сада в 1828 году, согласно указу Николая 1 от 14.09.1828 и по инициативе генерал-губернатора Новороссии и наместника Бессарабии графа М.С.Воронцова.

В 1940 году согласно приказу Наркомата пищевой промышленности СССР Всесоюзная научно-исследовательская станция виноделия и виноградарства "Магарач" была преобразована в институт под тем же названием.

В 1960 году институт "Магарач" был утвержден головным научно-исследовательским учреждением страны по виноградарству, с 1964 года получил статус головного и в области виноделия.

В 2005 году указом президента Украины В.А.Ющенко №1007/2005 институту был присвоен статус Национального с именованием его в дальнейшем Национальным институтом винограда и вина "Магарач".



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