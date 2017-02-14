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Московский листок

1 млрд рублей украли мошенники с карт россиян в 2016 году

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 0

1 млрд рублей украли мошенники с карт россиян в 2016 году

В 2016 году объем мошеннических операций с использованием платежных карт составил 1,08 млрд рублей, сообщает газета Ведомости со ссылкой на данные первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского. По его словам, годом ранее цифра была сопоставимой - 1,15 млрд руб. По счетам юридических лиц в 2016 г. было совершено несанкционированных операций на 1,9 млрд руб., годом ранее - 3,8 млрд руб., сказал Лунтовский.

Удельный вес мошеннических операций по картам в общем объеме транзакций составил 0,0002%.

ЦБ зафиксировал за прошлый год девять попыток хищения средств с корреспондентских счетов банков в ЦБ на 2,18 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. мошенникам удалось вывести, остальные средства заблокированы.

 



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