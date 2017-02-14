Треть россиян считают Путина лучшим правителем последних 100 лет

Почти треть россиян (32%) россиян считают, что со времен Николая II «правление» Путина было лучшим периодом в истории России, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса "Левада-Центра", приуроченного к 100-летию Февральской революции. Второе место рейтинга руководителей занял Леонид Брежнев. Эпоху его правления считают идеальной 29% наших сограждан.

Жизнь до революции 1917 г. нравится лишь 6% респондентов, такое же количество опрошенных заявили, что им по душе эпоха правления Сталина. Только 2% респондентов назвали благоприятной эпоху Михаила Горбачева, еще 1% россиян нравится первый президент России Борис Ельцин. 24% участников опроса не определились с ответом. Опрос проводился 20-23 января текущего года при участии 1600 респондентов.

Социологи отмечают, что за последние пять лет с 25 до 21% уменьшилось число тех, кто полагает, что крушение монархии привело к утрате Россией национального и государственного величия, и с 9 до 13% выросло количество расценивающих конец монархии как прогрессивный шаг в развитии страны.

По словам замдиректора аналитического центра Алексея Гражданкина, отношение к Февральской революции и монархии возвращается к показателям 20-летней давности, а итоги опросов зависят от времени, когда они проводились. По его мнению, во время президентства Дмитрия Медведева "советская риторика отступила на задний план и период истории до февраля 1917 года стал несколько идеализироваться". "Сейчас же общественное мнение возвращается к тому, что было в конце 1997 года: нынешняя риторика в большей степени приближается к риторике советских времен, и число людей, поддерживающих такие суждения, растет, несмотря на то, что число носителей советского сознания за 20 лет в структуре взрослого населения уменьшилось", - пояснил социолог.