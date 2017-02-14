Губернатор Рязанской области Ковалев подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий. «В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», - цитирует ТАСС заявление Ковалева, сделанное на заседании областного правительства.

"Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас", - подчеркнул Ковалев.

Отставку губернатора накануне анонсировала газета «Коммерсант». По словам собеседника издания в областном правительстве, господин Ковалев «уже собрал вещи» и никаких пресс-конференций проводить не намерен.

В начале февраля газета «Ведомости» сообщала о грядущей отставке семи губернаторов, среди которых был и Ковалев. Позже телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщал, что рязанского губернатора в ближайшее время сменит выходец из Калужской области, депутат Госдумы Николай Любимов.

По словам собеседников телеканала, это решение объясняется не столько трудностями в регионе, сколько проблемами со здоровьем 67-летнего Ковалева. В этом году у Ковалева истекает срок полномочий, и, по словам источника, ему будет сложно отработать еще один срок. Кроме того, по словам одного из собеседников издания, губернатор утратил поддержку федерального центра.