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Московский листок

Губернатор Рязанской области Ковалев подал в отставку

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 3

Губернатор Рязанской области Ковалев подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий. «В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», - цитирует ТАСС заявление Ковалева, сделанное на заседании областного правительства.

"Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас", - подчеркнул Ковалев.

Отставку губернатора накануне анонсировала газета «Коммерсант». По словам собеседника издания в областном правительстве, господин Ковалев «уже собрал вещи» и никаких пресс-конференций проводить не намерен.

В начале февраля газета «Ведомости» сообщала о грядущей отставке семи губернаторов, среди которых был и Ковалев. Позже телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщал, что рязанского губернатора в ближайшее время сменит выходец из Калужской области, депутат Госдумы Николай Любимов.

По словам собеседников телеканала, это решение объясняется не столько трудностями в регионе, сколько проблемами со здоровьем 67-летнего Ковалева. В этом году у Ковалева истекает срок полномочий, и, по словам источника, ему будет сложно отработать еще один срок. Кроме того, по словам одного из собеседников издания, губернатор утратил поддержку федерального центра.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Досрочник? Заплати!
Себастиан Перейро, торговец черным деревом написал 14.02.2017 12:03
Что за мода пошла - досрочное сложение с себя обязанностей? Вы зачем мил человек шли на эту работу? Работать - так работайте! А чтобы не было соблазна - нужно ввести материальную ответственность - Досрочник? Заплати сколько потратили та твое избрание!
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(без названия)
стоик697 написал 14.02.2017 11:48
Мудрые люди покидают галерных?
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что руководил, что нет
корнхолио написал 14.02.2017 10:49
никто его в Рязани добрым словом не вспомнит. Такое ощущение, что 9 лет в области не было губернатора.
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