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Московский листок

На северо-востоке Москвы совершено вооруженное нападение на инкассаторов

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 0

На северо-востоке Москвы совершено вооруженное нападение на инкассаторов

На северо-востоке Москвы совершено нападение на инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в районе Отрадное по адресу ул. Римского-Корсакова, 8.

По данным собеседника агентства, между преступниками и инкассаторами произошла перестрелка, в результате которой один из нападавших погиб, а второй получил ранение. Отмечается, что в результате перестрелки один из инкассаторов получил ранение.

Двое оставшихся преступников, не сумев взять деньги, скрылись с места преступления на автомобиле. Для их поиска в Москве в настоящее время введен план «Перехват». По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

 



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