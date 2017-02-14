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Московский листок

На Донецком химзаводе произошел мощный взрыв

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 1

На Донецком химзаводе произошел мощный взрыв

В Куйбышевском районе Донецка на территории завода химических изделий во вторник утром произошел мощный взрыв. Инцидент произошел в 10 часов утра в районе ремонтного цеха предприятия. После взрыва на месте инцидента начался пожар. От сильной взрывной волны в соседних домах выбило стекла. В данный момент в северо-западной части города виден столб черного дыма. Сообщений о пострадавших не поступало. Власти Донецка в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего.

Донецкий казенный завод химических изделий специализировался на выпуске боеприпасов и промышленных взрывчатых веществ. По предварительно информации, на данный момент он не работает.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
жаль Донецк написал 14.02.2017 12:36
Пока Украина не вернется в этот измученный регион , толку там не будет. И оттуда будут приходить только такие новости.
Но даже если Донецк снова станет Украиной порядок и счастье туда придет очень не скоро. Не для того все затевалось.
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