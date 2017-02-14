На Донецком химзаводе произошел мощный взрыв

В Куйбышевском районе Донецка на территории завода химических изделий во вторник утром произошел мощный взрыв. Инцидент произошел в 10 часов утра в районе ремонтного цеха предприятия. После взрыва на месте инцидента начался пожар. От сильной взрывной волны в соседних домах выбило стекла. В данный момент в северо-западной части города виден столб черного дыма. Сообщений о пострадавших не поступало. Власти Донецка в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего.

Донецкий казенный завод химических изделий специализировался на выпуске боеприпасов и промышленных взрывчатых веществ. По предварительно информации, на данный момент он не работает.