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Московский листок

Половина россиян ощутили на себе последствия санкций Запада

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 3

Половина россиян ощутили на себе последствия санкций Запада

Почти половина россиян (49%) почувствовали на себе последствия санкций, предпринятых против России западными странами, сообщает Газета.Ру со ссылкой на соцопрос ФОМ. При этом 24% граждан заявили об их существенных последствиях. Между тем, 46% наших сограждан заявили, что санкции ничего не изменили в их жизни и все осталось по-прежнему.

Почти 40% россиян считают, что санкции против России значительно влияют на экономику страны. По мнению большинства опрошенных граждан, если страны Запада отменят санкции, это принесет больше пользы, чем вреда для российской экономики.

По данным исследования, 42% россиян выразили уверенность в том, что настоящие санкции продлятся еще год-два, 24% полагают, что они будут отменены в текущем году.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Крым конечно не сдадут
ivan написал 14.02.2017 13:07
а вот Донбас с оч большой вероятностью. Песков не устает об этом говорить.
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(без названия)
очень сильно обожратый написал 14.02.2017 13:06
Разумеется, санкции все ощутили - и существенно. Например, существенно подешевели овощи, фрукты и мясо, и это нельзя не заметить :)) Дай боженька нам еще западных санкций, хороших и разных - может, тогда еще и молочка подешевеет!
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(без названия)
путь домой написал 14.02.2017 12:57
24% полагают, что они будут отменены в текущем году.
****************
С чего? Россия собралась валить из Крыма?
По большому счету санкции введены не для того , чтобы навредить стране , а для того , чтобы народ задал вопросы властям в кремле. Привел их в чувство. Запад не знает , что в России народ отсутствует. Сидит по норам и не высовывается.
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