Половина россиян ощутили на себе последствия санкций Запада

Почти половина россиян (49%) почувствовали на себе последствия санкций, предпринятых против России западными странами, сообщает Газета.Ру со ссылкой на соцопрос ФОМ. При этом 24% граждан заявили об их существенных последствиях. Между тем, 46% наших сограждан заявили, что санкции ничего не изменили в их жизни и все осталось по-прежнему.

Почти 40% россиян считают, что санкции против России значительно влияют на экономику страны. По мнению большинства опрошенных граждан, если страны Запада отменят санкции, это принесет больше пользы, чем вреда для российской экономики.

По данным исследования, 42% россиян выразили уверенность в том, что настоящие санкции продлятся еще год-два, 24% полагают, что они будут отменены в текущем году.