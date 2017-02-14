А не карать ли за оскорбление президента - усекновением языка?

В понедельник в ходе рабочего визита в Казань спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы студентов, осторожно поднял вопрос о разработке законопроекта по защите чести и достоинства президента РФ особым образом.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о готовности поддержать идею законопроекта: "Я бы поддержал предложение, но только при одном условии — что подобные дела будут делами частного обвинения, то есть они могут возбуждаться только по заявлению самого потерпевшего. Иначе будет нарушен принцип равноправия граждан, поскольку право на защиту чести и достоинства конституция в равной степени гарантирует всем гражданам Российской Федерации", — сказал Федотов РИА Новости во вторник.

Что, конечно, бессмысленно - если президенту придет фантазия судиться с кем-то по защите чести и достоинства, он это может прекрасно сделать и без специального закона, на основании уже существующих норм Гражданского кодекса. А может статьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Собственно весь смысл в том, чтобы оградить президента от критики особым образом, превышающим те гарантии, что дает законодательство остальным гражданам.

У нас уже был опыт горбачевской эпохи, когда приняли закон, гласящий, что "все животные равны, но президент равнее" - это случилось совсем незадолго до отставки первого и последнего президента СССР, и нисколько ему не помогло. Кстати, автор идеи депутат ГД Роман Худяков ориентировался, по его собственному признанию, на тот самый союзный закон 1990 года «О защите чести и достоинства президента СССР».

Никого по этому закону не успели даже осудить, зато уж "выпались" все на этом юридическом казусе из времен позднего средневековья по полной программе.

Одним из кандидатов на осуждение по новой статье был, кстати, и я.

Мы тогда издавали газету ЦК ВЛКСМ "Ступени", благополучно пережившую СССР, но вот демократию не сдюжившую - закрыта по итогам событий 1993 года и больше не возобновлялась. Так вот, на новый 1991 год мы, как это было принято, дали на последней полосе большой календарь. А год был по восточному календарю Белой Козы. Или козла. Вот мы и дали на календаре большого белого козла - с характерными пятнышками на лбу.

Естественно, вызвали в ЦК уже КПСС, на другую сторону Старой площади. Секретарем, отвечавшим за пропаганду был Петр Кириллович Лучинский, потом ставший Петру и президентом суверенной Молдавии. А тогда его как секретаря ЦК интересовал вопрос "Что вы этим хотели сказать?" Но с чувством юмора у него все было в порядке, и сошлись на том, что "мало ли на свете козлов с пятнами". И посоветовали нам быть осторожней с календарями. Но после 1991 года вопрос стал не актуальным.

Конечно, в отношении рядового гражданина ни один суд не принял бы гражданский иск на основании козла с пятнами. Но вот в отношении лица, защищенного "законом о его величестве" - в старые времена вопрос был в компетенции аж секретаря ЦК и члена Политбюро, сейчас, наверно, будет решать Кириенко или кто-то такого же ранга. Суд, понятное дело, тут только утверждает приговор, вынесенный в совершенно другом месте.

Ну и "величество" у нас, в отличие от Горбачева, обидчивое - вспомним хоть историю со знаменитыми "Куклами" на НТВ, хоть историю с инквизированными в 21-м веке за "кощунство" девчонками из "Пусси райот". Думаю, скамейки в судах пустовать не будут.

Однако ж вопросец, случайно ли тема поднялась аккурат к началу кампании по очередному водружению на престол всем известного гражданина?

На фоне ставших уже привычными ограничений и "завинчиваний гаек" еще один запрет, уже на не слишком почтительное восхваление всем известных достоинств - мало что прибавит или убавит. Подконстрольные кремлю СМИ и так не решаются, а неподконтрольных считай уже и не осталось. Ну вот блогеры - те еще могут оскоромиться. Так что, для тех, кто позволяет себе на страничке в соцсети поязвить немного - и целый закон?

Это на фоне того, что уже в национальных медиаконцентраторах и так практически не осталось новостей, на фоне того, что при упоминании "некошерных" слов типа ИГИЛ требуется обязательно писать в скобочках "запрещено на всей территории РФ и окрестностей"?

Можно напомнить, что аналогичный закон в СССР предполагал лишение свободы до трех лет, с использованием СМИ — до шести лет. Но - не потребовалось, поскольку и пост президента СССР, и сам Союз прекратили существование меньше, чем через год после принятия закона.

Любопытно, что в Белоруссии и Казахстане уже сейчас предусмотрены статьи за оскорбление президента. В УК Белоруссии есть ст. 368 «Оскорбление президента РБ», которая предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы. В УК Казахстана — ст. 373, предусматривающая также срок до трех лет лишения свободы. В Азербайджане за такое "преступление" посадят максимум на два года, в Венесуэле на два с половиной, в Иране куда гуманней - максимум шесть месяцев тюрьмы, а могут просто выпороть.

В хорошей компании оказывается Российская Федерация на 18-м году правления самого лучшего, дорогого и любимого, непьющего и обладающего многими иными достоинствами.

Но время еще есть. Может, придумать что-то более инновационное и одновременно освященное вековыми традициями? К примеру, усекновение языка. Чтоб красиво, на Лобном месте, в виду кремлевских башен и магазина ГУМ. А после публика может посетить каток...

И, кстати, сомнения в результатах всенародного голосования за президента (как-будто кто может быть против) - тоже отнести к ведению закона об оскорблении величества.

Пожалуй, да - так и следует назвать: "Всенародные выборы Президента РФ В.В.Путина". И никак иначе. Кстати, написание слов "Президент РФ" со строчной буквы тоже можно рассматривать как оскорбление величества - ведь все знают, кто у нас Президент. И знают, что Президент - имя собственное.