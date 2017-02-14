Лидерам фракций Госдумы "подкинут" по 30 советников

У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 советников на общественных началах. Об этом, как передает РБК, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, с предложением выделить руководителям фракций советников на общественных началах выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сейчас у всех депутатов есть по 40 помощников на общественных началах. С учетом 30 новых советников в распоряжении каждого лидера фракций будет 70 человек, работающих на общественных началах. Как отметил глава нижней палаты парламента, никаких бюджетных затрат это не потребует, так как работа таких советников не оплачивается. По его словам, советники будут работать в регионах, где у фракции нет своего представителя. Заниматься их распределением будет руководитель фракции. При этом Володин не исключил, что советниками могут стать бывшие депутаты.

«Раньше мы не могли этого делать, потому что должность руководителя фракции не была госдолжностью. Теперь по указу президента она вписана в реестр должностей и приравнена к вице-премьеру. Они носители другого статуса теперь. Престиж вырос намного», - цитирует Володина «Комсомольская правда».