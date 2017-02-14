Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лидерам фракций Госдумы "подкинут" по 30 советников

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 0

Лидерам фракций Госдумы "подкинут" по 30 советников

У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 советников на общественных началах. Об этом, как передает РБК, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, с предложением выделить руководителям фракций советников на общественных началах выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сейчас у всех депутатов есть по 40 помощников на общественных началах. С учетом 30 новых советников в распоряжении каждого лидера фракций будет 70 человек, работающих на общественных началах. Как отметил глава нижней палаты парламента, никаких бюджетных затрат это не потребует, так как работа таких советников не оплачивается. По его словам, советники будут работать в регионах, где у фракции нет своего представителя. Заниматься их распределением будет руководитель фракции. При этом Володин не исключил, что советниками могут стать бывшие депутаты.

«Раньше мы не могли этого делать, потому что должность руководителя фракции не была госдолжностью. Теперь по указу президента она вписана в реестр должностей и приравнена к вице-премьеру. Они носители другого статуса теперь. Престиж вырос намного», - цитирует Володина «Комсомольская правда».

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто на самом деле убил Моторолу и Гиви?:
Результаты
Интернет-ТВ
О русской интеллигенции и феврале 17-го
О русской интеллигенции и феврале 17-го
14.02.2017
М.Калашников: Донбасс - не Крым, говорите?
М.Калашников: Донбасс - не Крым, говорите?
14.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лидерам фракций Госдумы "подкинут" по 30 советников (0)
А не карать ли за оскорбление президента - усекновением языка? (0)
Половина россиян ощутили на себе последствия санкций Запада (3)
На Донецком химзаводе произошел мощный взрыв (1)
На северо-востоке Москвы совершено вооруженное нападение на инкассаторов (1)
Губернатор Рязанской области Ковалев подал в отставку (3)
Треть россиян считают Путина лучшим правителем последних 100 лет (11)
1 млрд рублей украли мошенники с карт россиян в 2016 году (0)
Крымский Совмин ликвидировал институт "Магарач" (2)
О разгроме газеты "Трибуна" и аресте главного редактора (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: все знают, кто у нас Президент. И знают, что Президент - имя собственное
Максим Калашников Максим Калашников: Стрелков о митингах 18 февраля
Дарья Митина Дарья Митина: День святoй Хаврoньи - 1
Дарья Митина Дарья Митина: День святoй Хаврoньи
Максим Калашников Максим Калашников: "Ростех" не может без "Мотор Сечи"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss