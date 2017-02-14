Путин назначил депутата-единоросса Любимова и.о. губернатора Рязанской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Рязанской области Олега Ковалева и назначил депутата Госдумы от "Единой России" Николая Любимова врио главы региона, сообщает пресс-служба Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В ходе встречи с Любимовым Путин отметил, что он является уроженцем города Калуги, который «демонстрирует очень хорошие показатели развития». «Если я Вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было, как минимум, как в Калуге? Какие Вы видите вообще там перспективы?», - спросил президент.

«Владимир Владимирович, конечно, я поработал бы в Рязанской области. Считаю, что эта область очень перспективная, очень красивая, с богатым культурным и историческим прошлым, с богатым потенциалом в сфере туризма и, конечно, промышленно и сельскохозяйственно развитый край», - ответил Любимов.