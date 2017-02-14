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Московский листок

Сбежавший на Украину депутат от КПРФ Вороненков может стать губернатором Одессы

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 2

Сбежавший на Украину депутат от КПРФ Вороненков может стать губернатором Одессы

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков намерен стать губернатором Одесской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", - сказал Кашин, отметив, что получил такую информацию из нескольких ответственных источников.

По его словам, тот факт, что Вороненков подтвердил свое полученное недавно украинское гражданство, многое объясняет.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что Денис Вороненков, уехавший на Украину вместе с супругой Марией Максаковой - оперной певицей и экс-депутатом от «Единой России», получил украинское гражданство.

«4 декабря закончились мои полномочия депутата Государственной думы, а 6 декабря я стал гражданином Украины», - заявил Вороненков в интервью «Цензор.нет». При этом он подтвердил, что дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.

При этом экс-депутат сравнил политическую ситуацию в России с положением дел «в нацистской Германии Гитлера». «Все знали, что он уничтожает евреев, но продолжали с ним сотрудничать многие годы, делая вид, что ничего не происходит. Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. Многие вещи сейчас тождественны в России», - отметил Вороненков.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Однако написал 14.02.2017 15:02
Товарищи коммунисты и показали свою предательскую сущность.
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да кому он на украине нужен
kerg написал 14.02.2017 14:33
тем паче бывший депутат от КПРФ. Попадет еще под закон о декомунизации.
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