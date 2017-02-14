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Московский листок

Против кого едут воевать американские танки?

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 4

украина армия сша америка анатолий баранов

Масштабная перевозка военной техники США зафиксирована 11 февраля 2017 года по территории Словакии на восток. На востоке находится Украина.

Техника едет в открытую, никто даже не маскирует ее брезентом, как принято перевозить военную технику еще со времен Первой мировой войны. Видимо, считается, что прятаться не от кого?

Пользователь социальной сети Роберт Петрик из Словакии опубликовал на своей странице в Facebook видео с эшелоном танков. Он заявил, что снятые танки идут в Украину.

Видео было опубликовано 9 февраля. Петрик написал, что эшелон направлялся через Сабинов, передает «Диалог.UA».

По информации словацкого издания Dennikn.sk, снятый эшелон танков не имеет никакого отношения к Украине. Оказалось, что американские военные перевозили технику из Польши на свои базы, которые располагаются в Венгрии, Болгарии и Румынии. Издание ссылается на данные, полученные в Министерстве обороны Словакии.

Действительно Сабинов находится на пути из Польши в сторону узловой станции Прешов. А вот куда он отправится из Прешова дальше? На юг, в сторону Венгрии, как утверждает минобороны Словакии, или на восток в сторону пограничного перехода в Ужгороде?

Но даже допустим мы поверили словацким военным чиновникам, и техника идет на базы НАТО в странах бывшего Варшавского договора. Против какого вероятного противника нужно столько танков в Венгрии или Румынии? С кем таким опасным граничит Болгария, кроме других стран НАТО?

Зачем США держат столько тяжелой военной техники, причем наступательного типа (например, что в Венгрии или Болгарии собираются разминировать соответствующие тяжелые машины)?

Кто-нибудь может поверить, что танковые армады Путина могут неожиданно пройти через всю Украину и вторгнуться в Венгрию? Посмотрите на карту, прикиньте необхоимые силы и средства. Ну и имейте в виду, что на пути у бурятских танкистов стоит "сильнейшая армия Европы" - украинская...

Так зачем США концентрирует наступательные вооружения в Восточной Европе, зачем накачивает деньгами и военным снаряжением вооруженные силы Украины?

Советник Трампа по национальной безопасности всего лишь поговорил с послом РФ - и вот уже с позором уволен, не проработав и месяца. А на Украине целый этах в здании СБУ занимают офицеры ЦРУ, а дипломы выпускникам академии СБУ вручает посол США.

Причем все это задолго до "российской агрессии". Как задолго до нее, еще при президенте Ющенко, когда СБУ возглавлял еще Турчинов, на территории Украины эта организация держала свои секретные тюрьмы. И никто после обнародования этой информации не подумал увольнять Турчинова, который сейчас возглавляет СНБО, то есть руководит всеми силовыми ведомствами этой страны. 

Да и сейчас не только для Украины поставляется на границы России военная техника вместе с американскими военными.

На границе янки ходят хмуро

Ну скажите, что у России нет повода для беспокойства...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
цейс написал 14.02.2017 16:30
Ну скажите, что у России нет повода для беспокойства...
А.Б.
******************
Ну скажите , что не кремль придумал повод всем миром скинуться по пи.сдюлине для России под бездумное улюлюкание народонаселения .
А американцы и НАТО тысячу раз правы. Если их показательное перемещение техники ближе к границам России заставит кремль изменить свои планы нести смерть в дома соседей , то Бог им в помощь.
На эту же идею работают и новые разработки украинского оборонпрома. Украина уже имеет свои "томогавки" с потенциальной дальностью до 2000 км и невидимые для радаров.
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Re: хочет и прибалтику захватить и много еще чего
фывап написал 14.02.2017 16:08
Ага. Особенно хочет захватить Запору, дать по заднице Диме, а потом возвратить обратно. Потому что Дима и другие запорцы много едят, а работать не могут. Им надо в Европу.
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(без названия)
.......... . . написал 14.02.2017 16:06
время показало что ни Росфедерация ни Украина порядка навести не способны или не хотят. может у американцев что получится, сколько можно население мучить.
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рЫдактору
Дмитрий..г.Запорожье. написал 14.02.2017 15:54
Как это для чего?Для защиты человечества от кацапорылой агресси.А для чего же еще?Вы плохо смотрите кацап ТВ и не читаете то,что пишут Ваши коллеги.Х.У.Й.Л.О.хочет и прибалтику захватить и много еще чего.А Калашников к нанесению ударов крылатыми и тактическими рекетами по территории Украины призывает.И ведь это Х.У.Й.Л.О тактические ракеты в Кениксберг перебрасывает.Вот США и выполняет свой долг относительно союзников по НАТО.Ну и потом маневры с ВСУ в части согласованности действий по уничтожению кацапорылой нечисти.Ну там выбор площадки для размещения Томогавков в Украине.Изменение полетного задания ракет,относительно изменение базирования и целей,а это собянински,питер и окресные города типа Ростова,ну и т.д.От требуется нас ускорение создания аналогов Искандера и Х-55(наши названия Гром и Коршун),ну и много еще каких мероприятий подобного рода надо провести.Вот оные и проводят.А на что расчитали кацапорылые макаки начиная против Украины захватническую войну?Как говорят в Одессе...что получили,то и хотели..
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