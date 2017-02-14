Против кого едут воевать американские танки?

Масштабная перевозка военной техники США зафиксирована 11 февраля 2017 года по территории Словакии на восток. На востоке находится Украина.

Техника едет в открытую, никто даже не маскирует ее брезентом, как принято перевозить военную технику еще со времен Первой мировой войны. Видимо, считается, что прятаться не от кого?

Пользователь социальной сети Роберт Петрик из Словакии опубликовал на своей странице в Facebook видео с эшелоном танков. Он заявил, что снятые танки идут в Украину.

Видео было опубликовано 9 февраля. Петрик написал, что эшелон направлялся через Сабинов, передает «Диалог.UA».

По информации словацкого издания Dennikn.sk, снятый эшелон танков не имеет никакого отношения к Украине. Оказалось, что американские военные перевозили технику из Польши на свои базы, которые располагаются в Венгрии, Болгарии и Румынии. Издание ссылается на данные, полученные в Министерстве обороны Словакии.

Действительно Сабинов находится на пути из Польши в сторону узловой станции Прешов. А вот куда он отправится из Прешова дальше? На юг, в сторону Венгрии, как утверждает минобороны Словакии, или на восток в сторону пограничного перехода в Ужгороде?

Но даже допустим мы поверили словацким военным чиновникам, и техника идет на базы НАТО в странах бывшего Варшавского договора. Против какого вероятного противника нужно столько танков в Венгрии или Румынии? С кем таким опасным граничит Болгария, кроме других стран НАТО?

Зачем США держат столько тяжелой военной техники, причем наступательного типа (например, что в Венгрии или Болгарии собираются разминировать соответствующие тяжелые машины)?

Кто-нибудь может поверить, что танковые армады Путина могут неожиданно пройти через всю Украину и вторгнуться в Венгрию? Посмотрите на карту, прикиньте необхоимые силы и средства. Ну и имейте в виду, что на пути у бурятских танкистов стоит "сильнейшая армия Европы" - украинская...

Так зачем США концентрирует наступательные вооружения в Восточной Европе, зачем накачивает деньгами и военным снаряжением вооруженные силы Украины?

Советник Трампа по национальной безопасности всего лишь поговорил с послом РФ - и вот уже с позором уволен, не проработав и месяца. А на Украине целый этах в здании СБУ занимают офицеры ЦРУ, а дипломы выпускникам академии СБУ вручает посол США.

Причем все это задолго до "российской агрессии". Как задолго до нее, еще при президенте Ющенко, когда СБУ возглавлял еще Турчинов, на территории Украины эта организация держала свои секретные тюрьмы. И никто после обнародования этой информации не подумал увольнять Турчинова, который сейчас возглавляет СНБО, то есть руководит всеми силовыми ведомствами этой страны.

Да и сейчас не только для Украины поставляется на границы России военная техника вместе с американскими военными.

На границе янки ходят хмуро

Ну скажите, что у России нет повода для беспокойства...

А.Б.