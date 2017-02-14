Враги убили брата товарища Ким Чен Ына

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына убит в Малайзии, сообщают мировые СМИ со ссылкой на источники в полиции этой страны. The Daily Mail уточняет, что Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, умер по дороге в больницу после сердечного приступа, который произошел в аэропорту Куала-Лумпур еще в понедельник утром. При себе у Ким Чен Нама почему-то не оказалось документов и в малазийской полиции заявили Reuters, что в морг доставлено тело "неопознанного корейца".

Позже в эфире кабельной малазийской телекомпании Chosun, со ссылкой на очевидцев происшествия, появилась информация, что на 45-летнего Ким Чен Нама напали двое неизвестных женщин в аэропорту, предположительно, северокорейские оперативницы, которые до сих пор остаются на свободе. В сюжете говорилось о том, что они использовали в качестве орудия убийства "отравленные иглы" и стремительно скрылись с места происшествия после нападения.

Ким Чен Нам в семье Ким Чен Ира имел "репутацию непутевого отпрыска". Большую часть жизни он провел за границей, преимущественно в Шанхае и не принимал никакого участия в социально-политической жизни КНДР. Тем не менее, на фоне борьбы за власть в Северной Корее его имя стало фигурировать в СМИ в последнее время в качестве потенциального наследника.