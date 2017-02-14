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Московский листок

Враги убили брата товарища Ким Чен Ына

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 3

Враги убили брата товарища Ким Чен Ына

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына убит в Малайзии, сообщают мировые СМИ со ссылкой на источники в полиции этой страны. The Daily Mail уточняет, что Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, умер по дороге в больницу после сердечного приступа, который произошел в аэропорту Куала-Лумпур еще в понедельник утром. При себе у Ким Чен Нама почему-то не оказалось документов и в малазийской полиции заявили Reuters, что в морг доставлено тело "неопознанного корейца". 

Позже в эфире кабельной малазийской телекомпании Chosun, со ссылкой на очевидцев происшествия, появилась информация, что на 45-летнего Ким Чен Нама напали двое неизвестных женщин в аэропорту, предположительно, северокорейские оперативницы, которые до сих пор остаются на свободе. В сюжете говорилось о том, что они использовали в качестве орудия убийства "отравленные иглы" и стремительно скрылись с места происшествия после нападения. 

Ким Чен Нам в семье Ким Чен Ира имел "репутацию непутевого отпрыска". Большую часть жизни он провел за границей, преимущественно в Шанхае и не принимал никакого участия в социально-политической жизни КНДР.  Тем не менее, на фоне борьбы за власть в Северной Корее его имя стало фигурировать в СМИ в последнее время в качестве потенциального наследника.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
в гости к Богу не бывает опозданий написал 14.02.2017 16:33
Корейские лифты отличаются от ДНРовских.
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Re:
цук написал 14.02.2017 16:14
А жил бы в Киеве - взорвали бы в автомобиле. Или просто забили бы в подворотне
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(без названия)
Дмитрий..г.Запорожье. написал 14.02.2017 15:56
Видимо кофе выпил слишком крепкий.
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