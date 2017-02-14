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Московский листок

Россельхознадзор запретил поставки мяса с четырех заводов Белоруссии

Опубликовано 14.02.2017 в разделе комментариев 0

Россельхознадзор запретил поставки мяса с четырех заводов Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору временно ограничила поставки с четырех белорусских мясоперерабатывающих заводов из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Юлию Мелано.

По ее словам, Россельхознадзор при проведении лабораторных исследований белорусской продукции животного происхождения обнаружила бактерии рода Listeriamonocytogenes и патогенные организмы.

Она отметила, что ограничительная мера коснулась ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат". Также ведомство усилило лабораторный контроль продукции ОАО "Дубравский бройлер", ОАО "Смолевичи Бройлер" и ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат".

Также в Россельхознадзоре рассказали о найденных нарушениях качественного состава сыров трех белорусских предприятий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствие поставкам белорусского продовольствия в России. «Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту….за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил тогда Лукашенко.

Позже российское подразделение Transparency International заявило о намерении обратиться в Генпрокуратуру в связи с возможным конфликтом интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Как утверждают в организации, чиновник владеет несколькими активами в сфере, которую регулирует его ведомство.

 



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