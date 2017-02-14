В Чите прошел митинг против отмены льгот нуждающимся

В Чите около 150 горожан вышли на акцию протеста против принятия законопроекта, вводящего критерии нуждаемости при установлении мер социальной поддержки. Как передает ТАСС, этот документ в среду сразу в двух чтениях рассмотрит краевое Заксобрание. Законопроект, в частности, предлагает лишить выплат ветеранов труда, чей доход превышает полтора прожиточных минимума. Также выплат лишаться многодетные семьи, среднедушевой доход которых окажется выше величины прожиточного минимума, установленного в Забайкальском крае. Кроме того, законопроект предлагает установить предельный размер ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для сельских специалистов в сумме 2176 рублей. Если документ будет принят, то льгот лишатся свыше пяти тысяч жителей края.

По словам министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрея Федотова, принятие законопроекта позволит краевому бюджету сэкономить 82,2 млн рублей.

"Несмотря на то, что забайкальские профсоюзы, уполномоченный по правам человека в регионе, ряд депутатов Заксобрания и других представителей общественности неоднократно публично выступали против данного законопроекта, он по-прежнему не отозван губернатором. Более того, на 15 февраля запланировано проведение заседания законодательного собрания, в повестку которого внесено принятие законопроекта", - цитирует агентство представителя профсоюзов.

Среди протестующих были ветераны, многодетные матери, молодежь. Они держали плакаты с лозунгами "Отменой льгот проблем не решить", "Льготы - не подачка, а дань уважения".